В ХМАО бесплатно выступит певица Mia Boyka

Mia Boyka выступит на закрытии соревнований по конкуру
В Ханты-Мансийске выступит певица и блогер Mia Boyka. Она споет на церемонии закрытия кубка губернатора Югры по конкуру и выездке.

«Я буду петь для вас. Это отличный повод собраться всеми родственниками друзьями и провести время вместе. Спеть наши любимые песни. Уже совсем скоро увидимся до встречи», — рассказала певица в видеообращении в telegram-канале школы «Мустанг».

Выступление должно состоятся 7 сентября в 17:00. Сами соревнования стартовали 3 сентября.

Mia Boyka получила известность после песни «Эмэмдэнс», выпущенной в 2020 году. Она стала популярной в соцсетях. Летом того же года певица дуэтом выпустила с Егором Шипом трек «Пикачу», который возглавлял различные чарты.

