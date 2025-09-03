В ХМАО бесплатно выступит певица Mia Boyka

В Ханты-Мансийске выступит певица и блогер Mia Boyka. Она споет на церемонии закрытия кубка губернатора Югры по конкуру и выездке.
«Я буду петь для вас. Это отличный повод собраться всеми родственниками друзьями и провести время вместе. Спеть наши любимые песни. Уже совсем скоро увидимся до встречи», — рассказала певица в видеообращении в telegram-канале школы «Мустанг».
Выступление должно состоятся 7 сентября в 17:00. Сами соревнования стартовали 3 сентября.
Mia Boyka получила известность после песни «Эмэмдэнс», выпущенной в 2020 году. Она стала популярной в соцсетях. Летом того же года певица дуэтом выпустила с Егором Шипом трек «Пикачу», который возглавлял различные чарты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!