Фигурант дела о кражах у участников СВО в Шереметьево захотел отправиться на СВО

Фигурант уголовного дела о хищении денежных средств участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев выразил желание отправиться в зону СВО. Об этом рассказал адвокат Павел Чигилейчик.
«Боглаев изъявил желание отправиться на СВО», — сказал Чигилейчик. Слова адвоката приводит РИА Новости.
Чигилейчик заявил, что Боглаев отрицает свою причастность к вменяемым ему преступлениям. Адвокат отметил, что показания против его подзащитного дали таксисты, ранее уличенные в мошенничестве в отношении участников специальной военной операции. По их словам, Боглаев якобы возглавлял группу спортсменов и вымогал у водителей денежные средства за возможность работать на территории аэропорта.
Адвокат настаивает на том, что его подзащитный не был причастен к обману участников СВО. По версии защиты, действия осуществлялись по инициативе самих таксистов, которые, как утверждается, самостоятельно присваивали денежные средства, полученные в результате мошенничества в отношении потерпевших.
По данным следствия, организованная преступная группа была создана в январе 2025 года Дмитрием Боглаевым, Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. В рамках расследования задержано порядка 30 предполагаемых участников, а статус потерпевших получили 18 военнослужащих. Мошенники обманывали военных, прибывших в аэропорт, уговаривая их отдать от 10 до 35 тысяч рублей якобы на покупку потерянных билетов. Также военнослужащих приглашали в бары, где заставляли платить за услуги по завышенным ценам. В отдельных случаях с банковских карт потерпевших похищали до 600 тысяч рублей.
