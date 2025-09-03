В ХМАО отец раскаялся в жестоком избиении своего трехмесячного сына

Югорчанина, избившего сына-младенца, могут заключить под стражу
Югорчанина, избившего сына-младенца, могут заключить под стражу Фото:

Житель Когалыма раскаялся в том, что жестоко избил своего трехмесячного ребенка из-за плача. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Во время задержания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Родители сами обратились в больницу после инцидента», — рассказал агентству собеседник. Он уточнил, что семья ранее не состояла на профилактическом учете.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО взяла на контроль инцидент с избиением младенца 44-летним пьяным отцом. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».

