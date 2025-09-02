02 сентября 2025

Прокуратура ХМАО взяла на контроль инцидент с избиением младенца

Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением младенца пьяным отцом
Прокуратура проводит проверку после инцидента в Когалыме, где пьяный отец избил своего трехмесячного сына из-за плача. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своем telegram-канале.

«Прокуратура проводит проверку, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Следственным органом возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.

Утром 3 сентября стало известно, что пьяный 44-летний югорчанин избил трехлетнего младенца, разозлившись на его плач. Малыш с тяжкими травмами госпитализирован, следователи выясняют обстоятельства инцидента.

