Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет итоговую пресс-конференцию в Пекине, где подведет итоги своего визита в Китай и ответит на вопросы представителей СМИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий. Мероприятие состоится на открытой площадке рядом с государственной резиденцией «Дяоюйтай», где уже собрались журналисты, планирующие задать вопросы российскому лидеру.
По словам корреспондента агентства, в Пекине уже ночь и слышно, как поют цикады. Территория перед резиденцией украшена декоративными подсолнухами (они окружают Флагшток с президентским штандартом) и кротонами. Их дополняют другие низкорослые цветы.
В течение четырехдневного визита по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетил Тяньцзинь и Пекин. В Тяньцзине Путин участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вместе с другими мировыми лидерами.
В Пекине он присутствовал на военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией, а также принял участие в торжественном приеме. Кроме того, в рамках визита состоялись двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. На месте событий находятся корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Ожидается, что после своего визита в КНР, он отправится во Владивосток, где примет участие во Всероссийском экономическом форуме (ВЭФ).
