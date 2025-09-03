Мэрия продаст право на застройку крупного участка под ТРК в Челябинске

Площадь участка - почти 9 тысяч квадратных метров
Площадь участка - почти 9 тысяч квадратных метров

Мэрия Челябинска продаст с торгов крупный участок земли под торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Курчатовском районе. Площадь участка — почти 9 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 8 641 квадратных метров. Участок расположен в Челябинске на улице Автодорожной», — сообщается на сайте.

Как отмечается в заключении, вид разрешенного использования участка — общественное, деловое управление, ТЦ, ТРК, рынки, а также площадки для занятий спортом и складские площадки.Также на данной территории можно осуществлять научно-производственную деятельность. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка.

