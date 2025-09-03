Блогеру Маркаряну продлили арест, он признал вину

Блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, продлили срок содержания под стражей на два месяца. Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы.
«Блогеру Арсену Маркаряну продлена мера пресечения в суде столицы», — пишет telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении ареста.
Как сообщил адвокат блогера, Маркарян признал вину. Однако ходатайство защиты о смягчении меры пресечения было отклонено. «Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявил адвокат блогера в ходе судебного заседания, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
В августе текущего года инфобизнесмен был заключен под стражу в следственном изоляторе. Маркаряну предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
В одном из размещенных видеороликов Маркарян критически отозвался о поступке Героя Советского Союза Александра Матросова, который во время Великой Отечественной войны закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, и заявил, что этот акт не заслуживает признания. По предварительной информации, данный эпизод стал причиной для инициирования уголовного преследования.
