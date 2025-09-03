У экс-главы КЧР изъяли имущество на 41 млрд, в том числе ипподром и санаторий

В Никулинском суде Москвы было принято решение о передаче в собственность государства активов на сумму 41 млрд рублей, принадлежавших бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву и его родственникам. В перечень изъятого имущества вошли, в том числе ипподром и санаторий. Об этом следует из решения суда.
«Никулинский районный суд Москвы решил: удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества В. Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — передает слова судьи корреспондент ТАСС. Отмечается, что в перечень изъятого имущества вошли, в частности, Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета — Минеральные воды», агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева», а также ряд других объектов недвижимости. Тем самым был удовлетворен иск Генпрокуратуры, который ведомство подавало в суд в июне 2025 года.
Это имущество было выявлено во время расследования дела о попытке захвата завода по добыче минеральной воды в Ставропольском крае. Как сообщили следователи, в 2022–2023 годах он вместе с другими людьми пытался получить половину акций компании, которая имеет лицензию на добычу воды для производства «Новотерской целебной». Кроме того, в деле есть эпизоды с кражей природного газа.
В марте прошлого года сотрудники ФСБ и МВД задержали Кайшева в рамках уголовного расследования. Вместе с ним был задержан также бывший руководитель департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорь Храновский. Их подозревают в попытке незаконного завладения 50% акций предприятия. Кроме того, одним из эпизодов уголовного дела является факт хищения природного газа посредством несанкционированной врезки в газопровод.
Сейчас 71-летний Кайшев находится в СИЗО. Его обвиняют в создании преступной группы, мошенничестве, краже и вымогательстве.
