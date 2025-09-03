Губернатор Махонин ответил на вопрос о самом любимом месте в Пермском крае

В рамках прямой линии 3 сентября губернатору Дмитрию Махонину задали вопрос о его любимом месте в Пермском крае. Глава региона отметил, что этот вопрос ему очень часто задает молодежь.
«Пермский край — это лучшее место на Земле. У каждого есть малая родина — это детство, юность, воспоминания, родители. У нас очень богатая природа и история, поэтому в каждом нашем муниципальном округе есть на что посмотреть», — поделился размышлениями губернатор.
И добавил, что для большего охвата туристов в крае запускается программа, направленная на поддержку районных музеев. Цель — обеспечить территории экспозициями. В том числе и те, где их раньше не было.
