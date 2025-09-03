Режиссера Антона Бутакова, главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге (ЦСД), обвинили в сексуальных домогательствах, эмоциональном насилии и принуждении к половым контактам без применения средств контрацепции. Пострадавшие коллеги Бутакова рассказали, что он на протяжении нескольких лет злоупотреблял служебным положением, добиваясь интимных отношений с молодыми сотрудницами театра.
«Он главный режиссер театра и, видимо, считает, что такое поведение для человека его статуса — это норма. Он понимает, что с ним что-то не так, что он агрессивный, немножко злодей, но идти к психологу не собирается, потому что он весь такой гений. Он так себя и называет, фактически прикрывая своей гениальностью абсолютно аморальное поведение», — рассказала Нина (имя изменено) telegram-каналу «Осторожно, новости».
Она также заявила, что Бутаков одновременно состоял в отношениях как минимум с шестью девушками в возрасте 18–20 лет, скрывая свои связи и настаивая на «моногамии». Женщина утверждает, что после расставания с режиссером ей пришлось длительно проходить психологическую терапию.
Другие бывшие сотрудницы ЦСД сообщили, что отказы от интимных связей с Бутаковым приводили к давлению, штрафам и моральному унижению. Вера (имя изменено) заявила, что после отказа встречаться вне работы Бутаков начал оказывать на нее психологическое давление.
Ольга (имя изменено) рассказала, что режиссер неоднократно пытался силой затащить ее в свой кабинет, а после одного из таких случаев у нее остались синяки на шее. По словам женщин, Бутаков использовал свое физическое превосходство и должностное положение для давления на сотрудниц.
«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова „нет“», — поделилась Ольга.
Пострадавшие также утверждают, что режиссер настаивал на сексе без контрацепции, объясняя это необходимостью укрепления доверия и создания особой близости. Они отмечают, что Бутаков скрывал свои отношения с другими девушками и не предупреждал о возможных рисках для здоровья.
Сам Антон Бутаков отрицает все обвинения и считает, что это не что иное, как провокация. «Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этой ситуации. Она напрямую связана с человеком или людьми, с которыми театр принял решение расстаться, но которые сохранили обиду. Сейчас это выливается в попытку дискредитации меня и театра», — написал режиссер в своем telegram-канале.
По его словам, все переписки, которые якобы могут подтвердить факт домогательств с его стороны, легко могут быть подделаны с помощью нейросетей. «Я не намерен позволять топтаться на моем имени и на репутации театра. Подобные „новости“ — фейк, порожденный злостью и бездарностью отдельных людей», — заявил Бутаков.
