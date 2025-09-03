«Боялась ему отказать»: в Екатеринбуре режиссера Антона Бутакова обвинили в домогательствах к актрисам

Актрисы екатеринбургского театра обвинили режиссера Бутакова в харассменте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сам же Бутаков все обвинения отрицает (архивное фото)
Сам же Бутаков все обвинения отрицает (архивное фото) Фото:

Режиссера Антона Бутакова, главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге (ЦСД), обвинили в сексуальных домогательствах, эмоциональном насилии и принуждении к половым контактам без применения средств контрацепции. Пострадавшие коллеги Бутакова рассказали, что он на протяжении нескольких лет злоупотреблял служебным положением, добиваясь интимных отношений с молодыми сотрудницами театра.

«Он главный режиссер театра и, видимо, считает, что такое поведение для человека его статуса — это норма. Он понимает, что с ним что-то не так, что он агрессивный, немножко злодей, но идти к психологу не собирается, потому что он весь такой гений. Он так себя и называет, фактически прикрывая своей гениальностью абсолютно аморальное поведение», — рассказала Нина (имя изменено) telegram-каналу «Осторожно, новости».

Она также заявила, что Бутаков одновременно состоял в отношениях как минимум с шестью девушками в возрасте 18–20 лет, скрывая свои связи и настаивая на «моногамии». Женщина утверждает, что после расставания с режиссером ей пришлось длительно проходить психологическую терапию.

Другие бывшие сотрудницы ЦСД сообщили, что отказы от интимных связей с Бутаковым приводили к давлению, штрафам и моральному унижению. Вера (имя изменено) заявила, что после отказа встречаться вне работы Бутаков начал оказывать на нее психологическое давление.

Ольга (имя изменено) рассказала, что режиссер неоднократно пытался силой затащить ее в свой кабинет, а после одного из таких случаев у нее остались синяки на шее. По словам женщин, Бутаков использовал свое физическое превосходство и должностное положение для давления на сотрудниц.

«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова „нет“», — поделилась Ольга.

Пострадавшие также утверждают, что режиссер настаивал на сексе без контрацепции, объясняя это необходимостью укрепления доверия и создания особой близости. Они отмечают, что Бутаков скрывал свои отношения с другими девушками и не предупреждал о возможных рисках для здоровья.

Сам Антон Бутаков отрицает все обвинения и считает, что это не что иное, как провокация. «Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этой ситуации. Она напрямую связана с человеком или людьми, с которыми театр принял решение расстаться, но которые сохранили обиду. Сейчас это выливается в попытку дискредитации меня и театра», — написал режиссер в своем telegram-канале.

По его словам, все переписки, которые якобы могут подтвердить факт домогательств с его стороны, легко могут быть подделаны с помощью нейросетей. «Я не намерен позволять топтаться на моем имени и на репутации театра. Подобные „новости“ — фейк, порожденный злостью и бездарностью отдельных людей», — заявил Бутаков. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режиссера Антона Бутакова, главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге (ЦСД), обвинили в сексуальных домогательствах, эмоциональном насилии и принуждении к половым контактам без применения средств контрацепции. Пострадавшие коллеги Бутакова рассказали, что он на протяжении нескольких лет злоупотреблял служебным положением, добиваясь интимных отношений с молодыми сотрудницами театра. «Он главный режиссер театра и, видимо, считает, что такое поведение для человека его статуса — это норма. Он понимает, что с ним что-то не так, что он агрессивный, немножко злодей, но идти к психологу не собирается, потому что он весь такой гений. Он так себя и называет, фактически прикрывая своей гениальностью абсолютно аморальное поведение», — рассказала Нина (имя изменено) telegram-каналу «Осторожно, новости». Она также заявила, что Бутаков одновременно состоял в отношениях как минимум с шестью девушками в возрасте 18–20 лет, скрывая свои связи и настаивая на «моногамии». Женщина утверждает, что после расставания с режиссером ей пришлось длительно проходить психологическую терапию. Другие бывшие сотрудницы ЦСД сообщили, что отказы от интимных связей с Бутаковым приводили к давлению, штрафам и моральному унижению. Вера (имя изменено) заявила, что после отказа встречаться вне работы Бутаков начал оказывать на нее психологическое давление. Ольга (имя изменено) рассказала, что режиссер неоднократно пытался силой затащить ее в свой кабинет, а после одного из таких случаев у нее остались синяки на шее. По словам женщин, Бутаков использовал свое физическое превосходство и должностное положение для давления на сотрудниц. «Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова „нет“», — поделилась Ольга. Пострадавшие также утверждают, что режиссер настаивал на сексе без контрацепции, объясняя это необходимостью укрепления доверия и создания особой близости. Они отмечают, что Бутаков скрывал свои отношения с другими девушками и не предупреждал о возможных рисках для здоровья. Сам Антон Бутаков отрицает все обвинения и считает, что это не что иное, как провокация. «Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этой ситуации. Она напрямую связана с человеком или людьми, с которыми театр принял решение расстаться, но которые сохранили обиду. Сейчас это выливается в попытку дискредитации меня и театра», — написал режиссер в своем telegram-канале. По его словам, все переписки, которые якобы могут подтвердить факт домогательств с его стороны, легко могут быть подделаны с помощью нейросетей. «Я не намерен позволять топтаться на моем имени и на репутации театра. Подобные „новости“ — фейк, порожденный злостью и бездарностью отдельных людей», — заявил Бутаков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...