В ГД резко ответили доносчикам, обвинившим Крида в новой «голой вечеринке»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков дал резкий ответ доносчикам, которые обвинили певца Егора Крида в новой «голой вечеринке». Политик посоветовал им не тратить время правоохранителей, занимаясь подобными доносами. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Посмотрел „скандальное“ видео с концерта Егора Крида. Искал „разврат“, на который жаловались „защитники традиционных ценностей“, но так и не нашел. Отнимать время доносами у тех, кто должен заниматься реальными преступниками, — просто недопустимо. У правоохранительных органов есть задачи поважнее», — написал Даванков в своем telegram-канале.
Он также отметил, что на концерты, которые не нравятся, можно просто не ходить. Кроме того, указал на разницу между коммерческими и бюджетными концертами. Самому исполнителю Даванков отправил «лучи поддержки».
Скандал вокруг концерта Егора Крида в «Лужниках» начался после заявлений главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая назвала шоу «голой вечеринкой» из-за откровенного номера с танцовщицей и поцелуем на сцене. Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные нарушения, а депутат Виталий Милонов допустил привлечение Крида и организаторов к административной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.