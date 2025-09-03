03 сентября 2025

В ГД резко ответили доносчикам, обвинившим Крида в новой «голой вечеринке»

Даванков посоветовал доносчикам, ополчившимся на Крида, не тратить время
Даванков заступился за Егора Крида, раскритиковав доносчиков
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков дал резкий ответ доносчикам, которые обвинили певца Егора Крида в новой «голой вечеринке». Политик посоветовал им не тратить время правоохранителей, занимаясь подобными доносами. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Посмотрел „скандальное“ видео с концерта Егора Крида. Искал „разврат“, на который жаловались „защитники традиционных ценностей“, но так и не нашел. Отнимать время доносами у тех, кто должен заниматься реальными преступниками, — просто недопустимо. У правоохранительных органов есть задачи поважнее», — написал Даванков в своем telegram-канале.

Он также отметил, что на концерты, которые не нравятся, можно просто не ходить. Кроме того, указал на разницу между коммерческими и бюджетными концертами. Самому исполнителю Даванков отправил «лучи поддержки». 

Скандал вокруг концерта Егора Крида в «Лужниках» начался после заявлений главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая назвала шоу «голой вечеринкой» из-за откровенного номера с танцовщицей и поцелуем на сцене. Мизулина обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможные нарушения, а депутат Виталий Милонов допустил привлечение Крида и организаторов к административной ответственности.

