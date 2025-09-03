«Голая вечеринка с Кридом»: что известно о скандале в «Лужниках», из-за которого возмутилась Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России состоялась очередная «голая вечеринка». Таким образом она охарактеризовала концерт исполнителя Егора Крида на стадионе в подмосковных «Лужниках», прошедший 30 августа. Основанием для этого стали обращения родителей, обеспокоенных стриптизом и вызывающе одетыми танцовщицами на выступлении. При этом значительная часть аудитории артиста — несовершеннолетние. Концерт посетили 86 тысяч зрителей.
В ответ на критику Егор Крид опроверг развратность танцевального номера на концерте и обвинил Мизулину в «обесценивании семейных ценностей». По его словам, она разрушила семью певца Shaman (Ярослав Дронов). Все подробности скандала между Кридом и Мизулиной — в материале URA.RU.
Что думает Екатерина Мизулина о концерте певца
Екатерина Мизулина выступила с резкой критикой в адрес Егора Крида после его концерта в «Лужниках». Больше всего критики подвергся пикантный номер под песню «Мало» — во время него к исполнителю вышла девушка в нижнем белье и станцевала сексуальный танец, сидя на самом артисте. Кульминацией номера стал страстный поцелуй Крида с танцовщицей.
Мизулина обратилась в Следком и Генпрокуратуру с требованием проверить возможные факты умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних. При этом общественница призвала не размещать в соцсетях видеоролики с мероприятия, посчитав, что такой контент может нарушать закон. Концерт, по ее словам, был похож на «голую вечеринку». Она подчеркнула, что получила тысячи обращений, большая часть которых поступила от родителей школьников, посетивших мероприятие вместе с детьми. По их мнению, они стали свидетелями непристойного поведения на сцене.
"Общество требует мер со стороны государства. Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?" — возмутилась Мизулина в telegram-канале.
Общественница указала, что при продаже билетов концерт был обозначен возрастной категорией «12+». В письмах родителей говорилось, что детям демонстрировали стриптиз на большом экране, а сам Крид целовался на сцене с танцовщицей в откровенном наряде. Увиденное не соответствует заявленной возрастной маркировке и по содержанию относится к шоу категории «18+».
Что ответил на критику Крид
Певец заявил, что красиво оформленный танцевальный номер на концерте, исполненный девушкой в откровенном костюме, а также поцелуй с ней не могут рассматриваться как развратные действия по отношению к несовершеннолетним. Егор Крид также сообщил, что после возникшей критики постановка номера будет изменена, чтобы впредь не возникало подобных претензий.
"Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально", — заявил Крид. Информация размещена в его telegram-канале.
Кроме того, музыкант обвинил Екатерину Мизулину в подрыве семейных ценностей. По его мнению, разрушать брак в Год семьи, а затем использовать эту ситуацию для пиара среди школьников — это не просто форма совращения несовершеннолетних. Крид подчеркнул, что подобные действия могут нанести непоправимый вред психике детей. Также артист упрекнул главу «Лиги безопасного интернета» в том, что она «зарабатывает себе очки» и завидует чужой популярности. Он написал, что Екатерина Мизулина сама целовалась с избранником на сцене перед зрителями-детьми и не ей его упрекать.
Другие артисты отреагировали на скандал
Певец Филипп Киркоров и режиссер Марюс Вайсберг вступились в защиту Егора Крида. По их словам, шоу отличалось высоким уровнем исполнения и эстетикой. Вайсберг, в частности, назвал выступление концертом мирового класса. Однако добавил, что отдельные эпизоды, например поцелуй артиста с танцовщицей на сцене, могли бы показаться чересчур откровенными. Режиссер заметил, что в этот момент предпочел бы закрыть глаза своим детям, передает «СтарХит».
Милонов проверит Крида из-за концерта
В связи с широким общественным резонансом, вызванным выступлением артиста, МВД РФ может провести проверку в отношении него. Исполнителю может грозить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей, а также временное приостановление деятельности сроком до 90 суток. О вероятности привлечения Крида к ответственности сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Как мне кажется, подобного рода фривольные эротические танцы никак не могут соответствовать рейтингу 12+. Не только гражданин с творческим псевдонимом Крид может быть оштрафован, но и организаторы концерта, которые знали, что делали. Их заставили быть соучастниками промискуитета, за что может грозить не только административная, но и иная ответственность Криду и этому чертову кабаре", — отметил он в беседе с "Национальной службой новостей".
