Фуникулер «Глория» сошел с рельсов и упал в Лиссабоне

Фуникулер «Глория» в Лиссабоне, соединяющий площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара, сошел с рельсов и рухнул вниз. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает местный портал.
«В результате происшествия погибли три человека. Еще около 20 пострадали», — пишет портал Sapo.
Полиция общественной безопасности подтвердила факт гибели людей, но не уточнила их количество. В Службе гражданской защиты сообщили, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что вагонетка, рассчитанная на 43 пассажира, полностью разрушена. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия: идет разбор завалов и эвакуация пострадавших. По словам очевидцев, авария произошла внезапно — вагонетка резко ускорилась на спуске и сошла с рельсов из-за обрыва троса, после чего врезалась в фасад жилого здания .
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Власти начали расследование причин аварии и временно приостановили работу всех городских фуникулеров до выяснения обстоятельств.
Инцидент с фуникулером «Глория» произошел на фоне серии транспортных происшествий в Европе: ранее пассажирский самолет Condor совершил вынужденную посадку в Италии из-за неисправности двигателя, а в британском аэропорту Лидс-Брадфорд лайнер Jet2 совершил жесткую посадку из-за шторма.
