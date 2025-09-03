03 сентября 2025

Бузова не стала молчать на фоне попытки доносчиков отменить Крида

Телеведущая Ольга Бузова не стала молчать на фоне попытки доносчиков отменить концертную деятельность певца Егора Крида и высказалась в его защиту. Она заявила, что сама подвергалась подобному и понимает, что чувствует молодой исполнитель, на которого обрушилась критика из-за эпатажного выступления. Об этом Бузова написала в своем блоге.

«Я вижу, какую травлю снова устраивают на популярного артиста. Я подвергалась этому и понимаю, что сейчас чувствует Егор. Это ужасно. Вы поймите, что после таких высказываний и оскорблений опускаются руки. Сейчас и так трудно что-то делать в эти сложные и тяжелые времена для индустрии развлечений. А когда из каждого поста в новостных пабликах и сайтах, только осуждение и оскорбления… то и подавно», — написала Бузова в своем telegram-канале.

Она также отметила, что певец несет правильные ценности и не понимает, почему на него посыпались обвинения за поцелуй с девушкой на сцене. Кроме того, она указала на красивый танец этой девушки и в целом на красивую историю любви, которую показали артисты. 

Скандал вокруг Егора Крида разгорелся после концерта в «Лужниках», когда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала шоу «голой вечеринкой» и обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить выступление на нарушения. Позднее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков раскритиковал доносчиков, посчитав их претензии необоснованными, и призвал не отвлекать силовиков от реальных дел.

