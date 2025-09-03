В португальском Лиссабоне обрушился фуникулер «Глория» вместе с людьми. Лифт, соединяющий Рестаурадорес с Жардим-де-Сан-Педро-де-Алькантара, сошел с рельсов, в результате чего погибло по меньшей мере 15 человек, как минимум 18 пострадали, сообщил официальный источник PSP.
В причинах случившегося разбираются специалисты. В связи с трагедией в городе введен трехдневный траур. Мэр города Карлуш Моэдаш заявил: «Это трагическое событие. Лиссабон скорбит, подобного в нашем городе еще не случалось». Кадры с места события — в фоторепортаже URA.RU.
