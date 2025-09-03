Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра транспортного комплекса Крыма. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие. И следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении информационного центра.
Ранее аналогичные меры уже принимались в случае обнаружения подозрительных предметов или при проведении технических работ. Власти Крыма рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и следить за обновлениями информации о работе транспортного узла. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно через официальные источники.
Обновлено в 3:02: Движение возобновили. Об этом сообщили в telegram-канале Крымского моста.
