03 сентября 2025

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

новость из сюжета
Пробки на Крымском мосту

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра транспортного комплекса Крыма. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие. И следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении информационного центра.

Ранее аналогичные меры уже принимались в случае обнаружения подозрительных предметов или при проведении технических работ. Власти Крыма рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и следить за обновлениями информации о работе транспортного узла. О сроках возобновления движения будет сообщено дополнительно через официальные источники.

Обновлено в 3:02: Движение возобновили. Об этом сообщили в telegram-канале Крымского моста.

