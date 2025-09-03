Энергетики Лангепаса продолжают делать город светлее

В Лангепасе (ХМАО) продолжается реконструкция объектов уличного освещения. Работы выполняет дочерняя компания «ЮТЭК-Региональные сети» — АО «РЭС-Восток». Как рассказали в пресс-службе предприятия, за лето специалисты установили 100 новых светильников на торшерных линиях, на 317 опорах выполнили покрасочные работы и заменили 26 светильников на светодиодные на участке от улицы Первостроителей до Парковой. Обновленное освещение украсило город, который 6 сентября отметит юбилей — 40 лет со дня основания.
Модернизация системы уличного освещения ведется по концессионному соглашению, которое компания подписала с администрацией Лангепаса в 2019 году. Предприятие сегодня обслуживает более 3 тысяч точек освещения в городе. «Внедрение энергоэффективного оборудования продемонстрировало свою экономическую рентабельность: в осенне-зимний период улицы освещаются много часов в сутки. Качество освещения улучшилось, стало светлее, а энергопотребление снизилось на 60%», — отметил директор АО «ЮТЭК-Региональные сети» Максим Медведев.
В первый год соглашения компания инвестировала в обновление освещения Лангепаса 45 миллионов рублей: заменили более 1300 светильников на опорах и 922 лампы на торшерах на светодиодные на тротуарах улиц центра города. Также энергетики заменили 48 шкафов управления и более 6 км кабельных линий. Ремонт и замена изношенного оборудования на новое продолжится вместе с поддержкой качества работы уже установленных и отремонтированных точек освещения. Срок действия концессии — 15 лет.
