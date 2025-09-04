От национального памятника до места трагедии: что известно о падении фуникулера в Лиссабоне

Посольства РФ и Португалии проверят, есть ли россияне среди погибших в Лиссабоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
https://ps.ura.news/1065161
https://ps.ura.news/1065161 Фото:
новость из сюжета
В Лиссабоне рухнул знаменитый фуникулер «Глория»

Российское и португальское посольства проводят проверку наличия граждан России среди жертв инцидента с фуникулером «Глория», произошедшего в Лиссабоне. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства. В результате схода фуникулера с рельсом погибли по меньшей мере 15 человек, около 20 пострадали. Что известно о трагедии в Лиссабоне — в материале URA.RU.

Минимум 15 погибших: что случилось

В Лиссабоне 3 сентября сошел с рельсов фуникулер «Глория», пользующийся большой популярностью у туристов. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 18 получили различные травмы.

«Это трагедия, Лиссабон в трауре. Такого еще никогда не случалось в нашем городе», — отметил мэр города Карлуш Муэдаш, выступая с заявлением.

Португальская служба скорой медицинской помощи сообщила, что пятеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 13 человек, среди которых есть ребенок, отделались легкими травмами. Среди погибших имеются иностранцы, однако власти пока не уточняют их гражданство.

По информации телеканала SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени. Точное количество пассажиров, находившихся в вагоне на момент трагедии, устанавливается. Очевидцы рассказали журналистам, что фуникулер потерял управление и с большой силой врезался в одно из зданий. 

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также спикер Европарламента Роберта Метсола также выразили соболезнования и поддержку.

Причина аварии

Не менее 15 человек погибли при падении фуникулера
Не менее 15 человек погибли при падении фуникулера
Фото:

Издание Observador со ссылкой на представителей пожарной службы сообщает, что к происшествию, по предварительным данным, привел обрыв троса в конструкции транспортного средства. Последняя техническая проверка фуникулера была проведена в сентябре 2024 года.

Компания Carris, обслуживающая трамвайные и фуникулерные линии Лиссабона, уточнила, что плановое техническое обслуживание транспорта проводится раз в четыре года — в последний раз оно проходило в 2022 году. В сентябре прошлого года было выполнено промежуточное обслуживание. В Carris заявили, что техническое обслуживание осуществлялось в соответствии с установленными регламентами, и пообещали провести внутреннее расследование инцидента, параллельно с официальным расследованием полиции.

Есть ли россияне среди пострадавших

Российское посольство в Португалии сейчас проверяет информации о возможном наличии граждан России среди жертв и пострадавших в результате аварии фуникулера, произошедшей в центре Лиссабона. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — отметили представители посольства. Слова передает РИА Новости.

«Глория»: что известно о самом фуникулере

Фуникулер был открыт в XIX веке
Фуникулер был открыт в XIX веке
Фото:

Фуникулер «Глория», соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, начал работу в 1885 году. К 1915 году линия была полностью переведена на электрическую тягу. В 2002 году объект был внесен в реестр национальных памятников Португалии. Протяженность маршрута составляет 265 метров, а максимальный уклон превышает 17%. Вместимость вагона достигает 42 пассажиров. Ежегодно услугами фуникулера пользуются более трех миллионов человек. В 2018 году уже фиксировался сход вагона с рельсов, однако тогда происшествие обошлось без пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское и португальское посольства проводят проверку наличия граждан России среди жертв инцидента с фуникулером «Глория», произошедшего в Лиссабоне. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства. В результате схода фуникулера с рельсом погибли по меньшей мере 15 человек, около 20 пострадали. Что известно о трагедии в Лиссабоне — в материале URA.RU. Минимум 15 погибших: что случилось В Лиссабоне 3 сентября сошел с рельсов фуникулер «Глория», пользующийся большой популярностью у туристов. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 18 получили различные травмы. Португальская служба скорой медицинской помощи сообщила, что пятеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 13 человек, среди которых есть ребенок, отделались легкими травмами. Среди погибших имеются иностранцы, однако власти пока не уточняют их гражданство. По информации телеканала SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени. Точное количество пассажиров, находившихся в вагоне на момент трагедии, устанавливается. Очевидцы рассказали журналистам, что фуникулер потерял управление и с большой силой врезался в одно из зданий.  Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также спикер Европарламента Роберта Метсола также выразили соболезнования и поддержку. Причина аварии Издание Observador со ссылкой на представителей пожарной службы сообщает, что к происшествию, по предварительным данным, привел обрыв троса в конструкции транспортного средства. Последняя техническая проверка фуникулера была проведена в сентябре 2024 года. Компания Carris, обслуживающая трамвайные и фуникулерные линии Лиссабона, уточнила, что плановое техническое обслуживание транспорта проводится раз в четыре года — в последний раз оно проходило в 2022 году. В сентябре прошлого года было выполнено промежуточное обслуживание. В Carris заявили, что техническое обслуживание осуществлялось в соответствии с установленными регламентами, и пообещали провести внутреннее расследование инцидента, параллельно с официальным расследованием полиции. Есть ли россияне среди пострадавших Российское посольство в Португалии сейчас проверяет информации о возможном наличии граждан России среди жертв и пострадавших в результате аварии фуникулера, произошедшей в центре Лиссабона. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии. «Глория»: что известно о самом фуникулере Фуникулер «Глория», соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, начал работу в 1885 году. К 1915 году линия была полностью переведена на электрическую тягу. В 2002 году объект был внесен в реестр национальных памятников Португалии. Протяженность маршрута составляет 265 метров, а максимальный уклон превышает 17%. Вместимость вагона достигает 42 пассажиров. Ежегодно услугами фуникулера пользуются более трех миллионов человек. В 2018 году уже фиксировался сход вагона с рельсов, однако тогда происшествие обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...