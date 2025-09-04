От национального памятника до места трагедии: что известно о падении фуникулера в Лиссабоне

Российское и португальское посольства проводят проверку наличия граждан России среди жертв инцидента с фуникулером «Глория», произошедшего в Лиссабоне. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства. В результате схода фуникулера с рельсом погибли по меньшей мере 15 человек, около 20 пострадали. Что известно о трагедии в Лиссабоне — в материале URA.RU.
Минимум 15 погибших: что случилось
В Лиссабоне 3 сентября сошел с рельсов фуникулер «Глория», пользующийся большой популярностью у туристов. Согласно последней информации, в результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 18 получили различные травмы.
«Это трагедия, Лиссабон в трауре. Такого еще никогда не случалось в нашем городе», — отметил мэр города Карлуш Муэдаш, выступая с заявлением.
Португальская служба скорой медицинской помощи сообщила, что пятеро пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 13 человек, среди которых есть ребенок, отделались легкими травмами. Среди погибших имеются иностранцы, однако власти пока не уточняют их гражданство.
По информации телеканала SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени. Точное количество пассажиров, находившихся в вагоне на момент трагедии, устанавливается. Очевидцы рассказали журналистам, что фуникулер потерял управление и с большой силой врезался в одно из зданий.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Испании Педро Санчес, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также спикер Европарламента Роберта Метсола также выразили соболезнования и поддержку.
Причина аварии
Издание Observador со ссылкой на представителей пожарной службы сообщает, что к происшествию, по предварительным данным, привел обрыв троса в конструкции транспортного средства. Последняя техническая проверка фуникулера была проведена в сентябре 2024 года.
Компания Carris, обслуживающая трамвайные и фуникулерные линии Лиссабона, уточнила, что плановое техническое обслуживание транспорта проводится раз в четыре года — в последний раз оно проходило в 2022 году. В сентябре прошлого года было выполнено промежуточное обслуживание. В Carris заявили, что техническое обслуживание осуществлялось в соответствии с установленными регламентами, и пообещали провести внутреннее расследование инцидента, параллельно с официальным расследованием полиции.
Есть ли россияне среди пострадавших
Российское посольство в Португалии сейчас проверяет информации о возможном наличии граждан России среди жертв и пострадавших в результате аварии фуникулера, произошедшей в центре Лиссабона. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.
«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — отметили представители посольства. Слова передает РИА Новости.
«Глория»: что известно о самом фуникулере
Фуникулер «Глория», соединяющий центр Лиссабона с районом Барриу-Альту, начал работу в 1885 году. К 1915 году линия была полностью переведена на электрическую тягу. В 2002 году объект был внесен в реестр национальных памятников Португалии. Протяженность маршрута составляет 265 метров, а максимальный уклон превышает 17%. Вместимость вагона достигает 42 пассажиров. Ежегодно услугами фуникулера пользуются более трех миллионов человек. В 2018 году уже фиксировался сход вагона с рельсов, однако тогда происшествие обошлось без пострадавших.
