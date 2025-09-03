Силовика из банды, убивавшей людей в Екатеринбурге, осудили спустя 25 лет

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему силовику Владимиру Семенюку — участнику банды, которую 25 лет назад собрал вокруг себя бывший глава отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь. За несколько убийств следующие девять лет Семенюк проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пп. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили там. Бывший силовик полностью признал вину.
По версии следствия, группировка во главе с бывшим начальником отделения по незаконному обороту наркотиков орудовала в Екатеринбурге с октября 1999 года по ноябрь 2000-го. В ее состав входили еще двое оперуполномоченных и двое сообщников.
Среди преступлений банды — убийство троих мужчин у тепловой камеры на улице Новгородцевой, совершенное летом 2000 года. Тогда злоумышленники пытались заставить потерпевшего изменить показания по уголовному делу против сотрудников УВД. Также доказано участие осужденного в заказном убийстве мужчины за тысячу долларов и расправе с предпринимателем и его знакомой в ноябре 2000 года. Вместе с этим преступники похитили у них сумку, в которой было 250 тысяч рублей.
