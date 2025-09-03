03 сентября 2025

Силовика из банды, убивавшей людей в Екатеринбурге, осудили спустя 25 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому за убийства 25 лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На счету банды не менее шести убийств
На счету банды не менее шести убийств Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему силовику Владимиру Семенюку — участнику банды, которую 25 лет назад собрал вокруг себя бывший глава отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь. За несколько убийств следующие девять лет Семенюк проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пп. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили там. Бывший силовик полностью признал вину.

По версии следствия, группировка во главе с бывшим начальником отделения по незаконному обороту наркотиков орудовала в Екатеринбурге с октября 1999 года по ноябрь 2000-го. В ее состав входили еще двое оперуполномоченных и двое сообщников.

Среди преступлений банды — убийство троих мужчин у тепловой камеры на улице Новгородцевой, совершенное летом 2000 года. Тогда злоумышленники пытались заставить потерпевшего изменить показания по уголовному делу против сотрудников УВД. Также доказано участие осужденного в заказном убийстве мужчины за тысячу долларов и расправе с предпринимателем и его знакомой в ноябре 2000 года. Вместе с этим преступники похитили у них сумку, в которой было 250 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему силовику Владимиру Семенюку — участнику банды, которую 25 лет назад собрал вокруг себя бывший глава отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислав Соболь. За несколько убийств следующие девять лет Семенюк проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пп. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили там. Бывший силовик полностью признал вину. По версии следствия, группировка во главе с бывшим начальником отделения по незаконному обороту наркотиков орудовала в Екатеринбурге с октября 1999 года по ноябрь 2000-го. В ее состав входили еще двое оперуполномоченных и двое сообщников. Среди преступлений банды — убийство троих мужчин у тепловой камеры на улице Новгородцевой, совершенное летом 2000 года. Тогда злоумышленники пытались заставить потерпевшего изменить показания по уголовному делу против сотрудников УВД. Также доказано участие осужденного в заказном убийстве мужчины за тысячу долларов и расправе с предпринимателем и его знакомой в ноябре 2000 года. Вместе с этим преступники похитили у них сумку, в которой было 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...