Пермячка взыскала миллионы с турфирмы за несостоявшееся путешествие в Египет

Кировский районный суд Перми удовлетворил иск местной жительницы к туроператору по делу о возврате денег за несостоявшуюся поездку в Египет. Агентство отказалось вернуть средства добровольно, что и стало причиной разбирательства.
«В сентябре 2024 года пермячка приобрела через турагентство путевку на четырех человек общей стоимостью 542 тысячи рублей. Однако незадолго до предполагаемого вылета ее несовершеннолетняя дочь серьезно заболела, в связи с чем семья была вынуждена отказаться от путешествия. Женщина обратилась к туроператору с заявлением о расторжении договора и возврате. Несмотря на аннулирование тура, деньги возвращены не были, после чего клиентка обратилась за защитой своих прав в суд», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
Суд установил, что договор предусматривает расторжение соглашения при наступлении существенных обстоятельств, в том числе по причине болезни. В подобных случаях убытки возмещаются согласно фактическим расходам сторон. Представители туроператора не предоставили суду доказательств понесенных расходов или возврата денежных средств истице.
Суд постановил взыскать с туроператора «ТТ-Трэвел» в пользу заявительницы 1,7 млн рублей. В эту сумму вошла стоимость тура за вычетом агентского вознаграждения, а также неустойка за несоблюдение сроков возврата и штраф в пользу потребителя.
