Осужденный за убийства экс-губернатор Фургал не может найти свои арестованные авто

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный за организацию убийств, не может найти два своих автомобиля, изъятых в рамках уголовного дела. Об этом говорится в судебных документах. Машины были переданы на ответственное хранение предпринимателю по госконтракту.
«Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, не известна», — сказано в документах. Текст передает РИА Новости. Речь идет о внедорожниках Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, о местонахождении которых адвокаты экс-губернатора не знают.
Причиной обращения к суду стала оплата стоянки, на которой с 2019 года должны были находиться изъятые автомобили. Представители Фургала настаивали на необходимости прояснить вопрос местонахождения имущества перед взысканием оплаты за его хранение. Суд не принял эти доводы. В определении отмечается, что утверждения об утрате автомобилей документально не подтверждены и не могут повлиять на решение о взыскании денежных средств за оказанные услуги.
Ранее с бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала была взыскана сумма свыше 450 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов. Эти средства предназначены для возмещения затрат, связанных с транспортировкой и проживанием двух потерпевших и 17 свидетелей, выступавших в суде против Фургала, а также с оплатой хранения его автомобилей Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570.
В 2023 году Сергей Фургал был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Такое решение вынес Люберецкий городской суд Московской области по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство, совершенных в начале 2000-х годов. Прокурор настаивал на назначении Фургалу 23 лет заключения. В отношении других обвиняемых сторона обвинения требовала от 10 до 22 лет лишения свободы.
