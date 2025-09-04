Фургала обязали оплатить расходы свидетелей, дававших на него показания

Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей в счет судебных издержек — расходов на проезд свидетелей, дававших на него показания, а также на хранение двух его автомобилей. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд апелляционной инстанции считает довод защиты о том, что затраты вызваны участием потерпевших и свидетелей обвинения в данном уголовном деле, а не свидетелей защиты, необоснованным, так как для осуществления производство по данному уголовному делу была необходима явка именно этих лиц. Поэтому расходы, связанные с их участием в уголовном судопроизводстве являются необходимыми и оправданными», — сказано в решении суда.
Согласно материалам, речь идет о затратах на транспортировку и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей, а также оплату стоянки автомобилей Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 Фургала. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляционной жалобы.
Адвокаты экс-губернатора настаивали, что судебные издержки возникли из-за изменения территориальной подсудности уголовного дела, и просили компенсировать их за счет федерального бюджета. Защита также указывала, что суд не учел материальное положение осужденного. Однако апелляционная инстанция сочла эти доводы несостоятельными. «Многочисленные взыскания по судебным решениям денежных средств с осужденного Фургала С.И., как с должника по различным обязательствам гражданско-правового характера… указывают напротив на имущественную состоятельность осужденного Фургала С.И., который имеет имущество на значительную сумму», — говорится в материалах суда.
Сергей Фургал был приговорен Люберецким судом Московской области к 22 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств и покушения на убийство в составе организованной группы на фоне коммерческих конфликтов. Вдова одной из жертв, Олега Булатова, ранее подала иск о компенсации морального вреда на 150 миллионов рублей, а суд уже обязал Фургала выплатить вдове другого погибшего, Евгения Зори, два миллиона рублей.
