Десятиклассник умер после школьной линейки

Утром подросток принял участие в торжественной линейке
В подмосковном Долгопрудном 14-летний школьник умер вскоре после торжественной школьной линейки. Трагедия произошла первого сентября, сразу после возвращения домой из школы.

По информации Mash, утром подросток принял участие в торжественной линейке по случаю Дня знаний, а затем провел учебный день в школе. После занятий подросток вернулся домой, где пожаловался на сильную усталость. Парень сразу ушел в свою комнату. Через некоторое время его младшая сестра услышала странный звук и, войдя к брату, обнаружила его лежащим на полу и задыхающимся.

Младшая сестра немедленно сообщила о случившемся родителям, которые вызвали скорую помощь. Однако, спасти подростка не удалось. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По словам родителей, мальчик не страдал хроническими заболеваниями.

