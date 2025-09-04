Арестованный пермский мэр через суд смог сохранить должность

Кассация отказала прокуратуре в требовании уволить мэра Кочева Юркина
Юркин обвиняется также в превышении должностных полномочий
Юркин обвиняется также в превышении должностных полномочий

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил в силе решение Кочевского районного суда, который отказал прокуратуре в увольнении мэра территории Александра Юркина. Надзорное ведомство нашло у него нарушения антикоррупционного законодательства: он знал о наличии конфликте интересов у подчиненной, но не предпринял никаких мер. Решение кассации опубликовано на сайте суда. Сейчас Юркин находится под домашним арестом по обвинению в превышении полномочий по другому уголовному делу.

«Жалоба / представление оставлено без удовлетворения», — говорится в картотеке. Рассмотрение состоялось 2 сентября у судьи Станислава Тетюева.

Противостояние Юркина и прокуратуры длится не первый год. Надзорное ведомство выяснило, что его бывший зам Светлана Петрова отдавала муниципальные подряды родственнику, это было доказано в суде, и Петрову уволили в связи с утратой доверия. Юркин знал о наличии конфликта интересов в действиях Петровой, но ничего не предпринял. Прокуратура вышла в суд с требованием отставки мэра, но проиграла и в первой инстанции, и в апелляции.

Летом 2025 года Юркина задержали по обвинению в превышении полномочий при строительстве жилья для детей-сирот. Он находится под домашним арестом до 7 декабря.

