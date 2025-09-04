«Могу назвать пять нестыдных ресторанов»: главный критик Екатеринбурга отчитал уральские заведения

Чтобы привлекать больше гастротуристов в Свердловскую область, заведениям региона стоит больше работать с историей уральской кухни, открывать больше гастроточек с локальными блюдами. Пока же рестораны проигрывают гонку заведениям, где подают итальянские и французские блюда, заявил гастроэксперт Яков Можаев.
«Когда на двухмиллионный город я могу назвать пять нестыдных ресторанов не уральской или русской, а славянской кухни, — это неправильно. К 2026 году проанонсировали открытие шести ресторанов русской и уральской кухни, это начало большого пути. Таких заведений должно быть существенно больше, нежели итальянской и французской кухни», — сказал Можаев на пресс-конференции в ТАСС.
Сейчас 61% туристов при покупке тура учитывает, что из местной еды стоит обязательно попробовать. В том же Екатеринбурге с этим дела пока неважные: заведений с иностранной гастрономией существенно больше.
По словам Можаева, чтобы локальная кухня победила заграничную, в ресторанах нужно проработать рецептурную группу, сделать легендирование, чтобы еда была не только вкусной и полезной, но еще и интересной. «Поработать с атмосферой в заведениях, хорошо узнать свое и родное, потому что заимствование ведет к потере корней, а нужно опираться на то, что у нас есть — местные продукты и [...] дикоросы», — считает гастроэспект.
