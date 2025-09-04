Глава государства отправился на остров на катере
новость из сюжетаВосточный экономический форум — 2025
Президент России Владимир Путин прибыл на остров Русский, где в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2025). Кадры с места событий опубликовал корреспондент URA.RU.
Глава государства отправился на остров на катере. ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году участие в форуме подтвердили делегации из более чем 70 стран и территорий. Среди них — Вьетнам, Индия, Китай, Лаос, Малайзия, Таиланд и другие государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!