Zara регистрирует товарный знак в РФ вслед за Uniqlo

Бренд Zara, испанской компании Inditex, регистрирует товарный знак в РФ. Информация об этом следует из заявок в Роспатенте.
«Компания также регистрирует товарный знак Zara», — следует из материала Life. Помимо этого, в Роспатенте появились логотипы и названия поданные другими зарубежными компаниями.
Ранее поступала информация о регистрации товарного знака Uniqlo. Ближайший срок истечения прав на некоторые из этих знаков — 14 октября 2025 года: речь идет о двух товарных знаках с названием Uniqlo.
В 2022 году бренд Zara вместе с Uniqlo полностью покинул российский рынок. Это было обусловлено изменившейся мировой политической и экономической ситуацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.