Zara регистрирует товарный знак в РФ вслед за Uniqlo

Бренд Zara ушел из России в 2022 году, сообщили Life
Бренд Zara ушел из России в 2022 году, сообщили Life

Бренд Zara, испанской компании Inditex, регистрирует товарный знак в РФ. Информация об этом следует из заявок в Роспатенте.

«Компания также регистрирует товарный знак Zara», — следует из материала Life. Помимо этого, в Роспатенте появились логотипы и названия поданные другими зарубежными компаниями. 

Ранее поступала информация о регистрации товарного знака Uniqlo. Ближайший срок истечения прав на некоторые из этих знаков — 14 октября 2025 года: речь идет о двух товарных знаках с названием Uniqlo.

В 2022 году бренд Zara вместе с Uniqlo полностью покинул российский рынок. Это было обусловлено изменившейся мировой политической и экономической ситуацией.

