Uniqlo регистрирует товарные знаки в России

Особое внимание привлекают варианты логотипа Uniqlo в красном и зеленом цветах
Особое внимание привлекают варианты логотипа Uniqlo в красном и зеленом цветах Фото:

Японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, подал десять новых заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Об этом следует из данных ведомства.

Согласно официальным данным, заявки были поданы 31 августа и касаются как основных брендов компании, так и дочерних подразделений. Среди новых заявок — логотипы GU (дочерний бренд Fast Retailing), Fast Retailing Co. и Uniqlo. Особое внимание привлекают варианты логотипа Uniqlo в красном и зеленом цветах, а также заявки на названия Uniqlo и «Юникло».

По данным Роспатента, Fast Retailing Co. уже владеет значительным количеством товарных знаков, связанных с работой в России. В распоряжении компании — порядка 27 товарных знаков, связанных непосредственно с сетью Uniqlo, два — с брендом GU и три — с самим холдингом Fast Retailing Co. Ближайший срок истечения прав на некоторые из этих знаков — 14 октября 2025 года: речь идет о двух товарных знаках с названием Uniqlo.

В марте 2022 года Fast Retailing Co. объявила о приостановке деятельности магазинов Uniqlo в России на фоне изменений в международной политической и экономической ситуации. С тех пор магазины бренда в стране закрыты, а компания не ведет активной коммерческой деятельности на российском рынке.

