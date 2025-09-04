Правозащитницу из Екатеринбурга признали виновной в дискредитации ВС РФ

Суд оштрафовал Мангилеву на 45 тысяч рублей
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновной активистку, юриста Веру Мангилеву в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Ее оштрафовали на 45 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Она обвинялась в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — пояснили в инстанции. Приговор вынесла судья Мария Коростелева.
Сама правозащитница вину не признала. Дискредитацию ВС РФ сотрудники полиции обнаружили в одном из постов telegram-канала Мангилевой.
