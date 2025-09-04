Банки меняют условия по ипотеке: как это повлияет на покупку жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, как и по всей стране, с начала августа банки начали вводить новые требования к первоначальному взносу для получения семейной ипотеки. Теперь покупатели должны вносить 30,1% от стоимости квартиры, а не 20%, как раньше. По мнению экспертов в сфере недвижимости, с которыми поговорил корреспондент URA.RU, кредиты станут выдавать реже из-за нововведений.
«С точки зрения доступности [ипотеки] это решение ограничит спрос, но в контексте, наверное, общей ситуации на рынке не стало неожиданностью или каким-то шоком для рынка новостроек. Возможно, краткосрочно это приведет к снижению выдачи [ипотечных кредитов]», — пояснил глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Он добавил, рынок под требования подстроится в любом случае, а кардинальных изменений ожидать так быстро не стоит. Однако те покупатели, которые не имеют большого объема накопленных средств, будут дольше искать выход из сложившейся ситуации.
Опираясь на расчеты ипотечного калькулятора в известном банке, следует, что при покупке квартиры за 5,5 млн рублей первоначальный взнос по ипотеке составит 1,6 млн рублей. При этом срок выплат составит 30 лет.
«Резкое увеличение первоначального взноса спровоцирует снижение заявок [на ипотеку] от покупателей, так как у них попросту может не быть доступных финансов. Отмечу, что на бизнес-сегмент эти нововведения прямого воздействия не окажут, так как семейная ипотека там не основной двигатель. Покупателей, как правило, больше интересует рассрочка и они пристально следят за ключевой ставкой», — считает брокер по элитной недвижимости Геннадий Бибиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что семьи со средним доходом в Свердловской области не могут позволить себе ипотеку. Эксперты объясняют ситуацию дисбалансом между доходами населения и стоимостью жилья, а также ограничениями по максимальной сумме кредита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!