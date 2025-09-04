Помощники Зеленского встретились со спецпосланником Трампа в городе любви

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретились со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Париже. Об этом пишет издание РБК-Украина.
«Ермак и Умеров встретились с Уиткоффом в Париже», — говорится в сообщении РБК-Украина. Оно опубликовано в telegram-канале издания.
Главный вопрос, который обсуждался на встрече — это практическая реализация договоренностей лидеров мировых государств по гарантиям безопасности для Украины. Ермак отметил, что они должны отвечать интересам страны «в небе, море и на земле». Кроме того, стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и возвращение из плена украинских военнослужащих. Отмечается, что помимо Уиткоффа Умеров и Ермак встретились с советниками по нацбезопасности из Великобритании, ФРГ и Франции, а также дипломатическим советником Италии Фабрицио Саджо.
Ранее Умеров и Ермак уже виделись с Уиткоффом. Встреча состоялась на прошлой неделе в США, в Нью-Йорке. Стороны провели предварительные технические консультации в рамках подготовки к потенциальной трехсторонней встрече на высшем уровне с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По итогам переговоров Ермак в своем сообщении в telegram-канале выразил удовлетворение достигнутыми результатами обсуждения со спецпосланником президента США.
