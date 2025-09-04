Приставы по решению суда ввели запрет на ведение предпринимательской деятельности клубу семейного отдыха Green Hill. База отдыха находится на территории одного из СНТ в микрорайоне Южный в Перми.
«Два совладельца земельных участков возвели на них банный комплекс, который впоследствии предоставлялся в почасовую аренду. Для посетителей были доступны спортивная площадка, баня, беседки и зона для приготовления пищи на мангале. Однако подобная деятельность вызвала недовольство среди других членов СНТ, поскольку, по их словам, арендаторы регулярно нарушали закон о тишине: собирались шумные компании, использовалась звукоусиливающая аппаратура, звучала громкая музыка», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
В результате проверок, проведенных по обращениям граждан, выяснилось, что использование земельных участков еще и не соответствует их целевому назначению. Владельцам было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, однако требования исполнены не были. По итогам рассмотрения дела в суде двум индивидуальным предпринимателям было предписано прекратить коммерческую деятельность на принадлежащих им участках.
Несмотря на заявления предпринимателей о том, что земли используются исключительно в личных целях, факты новых нарушений были зафиксированы. В отношении обоих должников вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. На данный момент владельцы комплекса прекратили свою деятельность.
