Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Ташкент

Авиарейсы из Перми в Ташкент продлили до конца 2025 года
Первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая
Первый рейс из Перми в столицу Узбекистана вылетел 12 мая

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент. Первый рейс из краевой столицы в Узбекистан был выполнен 12 мая 2025 года с загрузкой, близкой к максимальной: было занято порядка 90% мест на борту.  

«Перелеты будут осуществляться вплоть до 29 декабря. Рейсы запланированы по понедельникам», — сказано на сайте пермского аэропорта. 

Изначально завершение программы авиаперевозок планировалось на конец августа, однако в июле перевозчик объявил о продлении рейсов до 20 октября. В среднем загрузка самолетов на данном направлении превышает 80%.

Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Узбекские авиалинии» продлила срок действия программы рейсов из Перми в Наманган до 22 марта 2026 года. Перелеты осуществляются один раз в неделю, по воскресеньям. Продолжительность маршрута составляет 3 часа 30 минут.

