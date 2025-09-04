Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Ташкент

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение продолжить выполнение регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент. Первый рейс из краевой столицы в Узбекистан был выполнен 12 мая 2025 года с загрузкой, близкой к максимальной: было занято порядка 90% мест на борту.
«Перелеты будут осуществляться вплоть до 29 декабря. Рейсы запланированы по понедельникам», — сказано на сайте пермского аэропорта.
Изначально завершение программы авиаперевозок планировалось на конец августа, однако в июле перевозчик объявил о продлении рейсов до 20 октября. В среднем загрузка самолетов на данном направлении превышает 80%.
Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания «Узбекские авиалинии» продлила срок действия программы рейсов из Перми в Наманган до 22 марта 2026 года. Перелеты осуществляются один раз в неделю, по воскресеньям. Продолжительность маршрута составляет 3 часа 30 минут.
