Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан

Авиакомпания Uzbekistan Airways продлила программу прямых рейсов из Перми в Наманган (Узбекистан) до будущей весны. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.
«Рейсы из Перми в Наманган будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. Для перевозки пассажиров на данном направлении используется самолет Airbus 320», — указано на сайте пермского аэропорта. Перелеты запланированы до 22 марта.
URA.RU рассказывало ранее, что в ближайшем будущем авиакомпании не собираются возобновлять прямое сообщение между Пермью и Геленджиком. Зато из прикамской столицы с ноября начнут летать самолеты во Вьетнам.
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