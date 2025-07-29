29 июля 2025

Перевозчик продлил полетную программу из Перми в Узбекистан

Полетная программа из Перми до Намангана продлена до весны 2026
© Служба новостей «URA.RU»
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Флот перевозчика состоит из судов Boeing 787, 757, 767 и Airbus 320
Флот перевозчика состоит из судов Boeing 787, 757, 767 и Airbus 320 Фото:

Авиакомпания Uzbekistan Airways продлила программу прямых рейсов из Перми в Наманган (Узбекистан) до будущей весны. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино.

«Рейсы из Перми в Наманган будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. Для перевозки пассажиров на данном направлении используется самолет Airbus 320», — указано на сайте пермского аэропорта. Перелеты запланированы до 22 марта.

URA.RU рассказывало ранее, что в ближайшем будущем авиакомпании не собираются возобновлять прямое сообщение между Пермью и Геленджиком. Зато из прикамской столицы с ноября начнут летать самолеты во Вьетнам.

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Авиакомпания Uzbekistan Airways продлила программу прямых рейсов из Перми в Наманган (Узбекистан) до будущей весны. Об этом свидетельствует расписание аэропорта Большое Савино. «Рейсы из Перми в Наманган будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям. Для перевозки пассажиров на данном направлении используется самолет Airbus 320», — указано на сайте пермского аэропорта. Перелеты запланированы до 22 марта. URA.RU рассказывало ранее, что в ближайшем будущем авиакомпании не собираются возобновлять прямое сообщение между Пермью и Геленджиком. Зато из прикамской столицы с ноября начнут летать самолеты во Вьетнам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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