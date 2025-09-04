Россиян пугают штрафами за грязный коврик у двери в квартиру

Юрист Семенихина: штрафы за грязный коврик у двери - фейк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коврик перед дверью может быть грязным, утверждают эксперты по ЖКХ и юристы
Коврик перед дверью может быть грязным, утверждают эксперты по ЖКХ и юристы Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В интернете активно распространяются сообщения о том, что жителей России якобы будут привлекать к административной ответственности за грязные коврики у входных дверей. Согласно появившейся информации, подобное состояние расценивается как нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Подобные сообщения являются недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В законе о санитарном благополучии населения указаны правила для жилых помещений. Согласно этим требованиям, жилье должно содержаться в чистоте и соответствовать санитарным нормам. Однако в законе ничего не говорится про загрязнение коврика рядом с входной дверью.

Эксперт в области ЖКХ Павел Степура рассказал ТАСС, что выражение «могут оштрафовать» само по себе ничего не значит и его можно использовать где угодно. Штраф выписывают только тогда, когда есть нарушение конкретных правил, например, за превышение допустимых пределов концентрации вредных веществ. Также Степура отметил, что слово «грязный» в законах никак не объясняется. Он добавил, что понятие загрязнения часто зависит от мнения людей, поэтому точно сказать, что считать нарушением, сложно.

Это подтверждают и юристы. Елена Семенихина сообщила, что новости о штрафах за грязный коврик у двери не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что такие штрафы больше похожи на чью-то шутку. По ее словам, существуют санкции за захламление общих коридоров, выгул собак в неположенных местах и нарушение тишины. Но даже их трудно применить на практике. Например, говорит Семенихина, если кто-то захламил коридор, не всегда можно узнать, кому принадлежит этот мусор, поскольку он не подписан. Тем самым неясно из какой конкретной квартиры его вынесли. То же самое касается выгула собак в неположенном месте. Пока приедет полиция, хозяин с собакой уже уйдет.

Таким образом, в законе нет ответственности за грязный коврик. Следовательно, россиян за это не будут штрафовать. Данный тезис подтверждают юристы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете активно распространяются сообщения о том, что жителей России якобы будут привлекать к административной ответственности за грязные коврики у входных дверей. Согласно появившейся информации, подобное состояние расценивается как нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Подобные сообщения являются недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В законе о санитарном благополучии населения указаны правила для жилых помещений. Согласно этим требованиям, жилье должно содержаться в чистоте и соответствовать санитарным нормам. Однако в законе ничего не говорится про загрязнение коврика рядом с входной дверью. Эксперт в области ЖКХ Павел Степура рассказал ТАСС, что выражение «могут оштрафовать» само по себе ничего не значит и его можно использовать где угодно. Штраф выписывают только тогда, когда есть нарушение конкретных правил, например, за превышение допустимых пределов концентрации вредных веществ. Также Степура отметил, что слово «грязный» в законах никак не объясняется. Он добавил, что понятие загрязнения часто зависит от мнения людей, поэтому точно сказать, что считать нарушением, сложно. Это подтверждают и юристы. Елена Семенихина сообщила, что новости о штрафах за грязный коврик у двери не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что такие штрафы больше похожи на чью-то шутку. По ее словам, существуют санкции за захламление общих коридоров, выгул собак в неположенных местах и нарушение тишины. Но даже их трудно применить на практике. Например, говорит Семенихина, если кто-то захламил коридор, не всегда можно узнать, кому принадлежит этот мусор, поскольку он не подписан. Тем самым неясно из какой конкретной квартиры его вынесли. То же самое касается выгула собак в неположенном месте. Пока приедет полиция, хозяин с собакой уже уйдет. Таким образом, в законе нет ответственности за грязный коврик. Следовательно, россиян за это не будут штрафовать. Данный тезис подтверждают юристы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...