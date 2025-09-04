Россиян пугают штрафами за грязный коврик у двери в квартиру

В интернете активно распространяются сообщения о том, что жителей России якобы будут привлекать к административной ответственности за грязные коврики у входных дверей. Согласно появившейся информации, подобное состояние расценивается как нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Подобные сообщения являются недостоверными. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
В законе о санитарном благополучии населения указаны правила для жилых помещений. Согласно этим требованиям, жилье должно содержаться в чистоте и соответствовать санитарным нормам. Однако в законе ничего не говорится про загрязнение коврика рядом с входной дверью.
Эксперт в области ЖКХ Павел Степура рассказал ТАСС, что выражение «могут оштрафовать» само по себе ничего не значит и его можно использовать где угодно. Штраф выписывают только тогда, когда есть нарушение конкретных правил, например, за превышение допустимых пределов концентрации вредных веществ. Также Степура отметил, что слово «грязный» в законах никак не объясняется. Он добавил, что понятие загрязнения часто зависит от мнения людей, поэтому точно сказать, что считать нарушением, сложно.
Это подтверждают и юристы. Елена Семенихина сообщила, что новости о штрафах за грязный коврик у двери не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что такие штрафы больше похожи на чью-то шутку. По ее словам, существуют санкции за захламление общих коридоров, выгул собак в неположенных местах и нарушение тишины. Но даже их трудно применить на практике. Например, говорит Семенихина, если кто-то захламил коридор, не всегда можно узнать, кому принадлежит этот мусор, поскольку он не подписан. Тем самым неясно из какой конкретной квартиры его вынесли. То же самое касается выгула собак в неположенном месте. Пока приедет полиция, хозяин с собакой уже уйдет.
Таким образом, в законе нет ответственности за грязный коврик. Следовательно, россиян за это не будут штрафовать. Данный тезис подтверждают юристы.
