Полиция вернула челябинцу автомобиль, похищенный 11 лет назад

Сотрудники полиции России и Беларуси вернули челябинцу автомобиль Infiniti FX50 Sport, который у него угнали 11 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Автомобиль был похищен 22 мая 2014 года с территории придомовой парковки на улице 250-летия Челябинска. На протяжении 11 лет иномарка находилась в международном розыске, а в июне текущего года была обнаружена сотрудниками МВД Республики Беларусь в городе Столбцы Минской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Угонщик приложил усилия, чтобы автомобиль так и не обнаружили. Он изменил идентификационный номер транспортного средства и полностью демонтировал заводскую табличку.
Благодаря межведомственному взаимодействию. Автомобиль вернули в Россию. Он уже передан законному владельцу.
