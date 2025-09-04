Соседов показал последствия перенесенной операции

Сергей Соседов не так давно перенес операцию, которая длилась больше 13-ти часов. Музыкальному критику чуть больше двух месяцев назад столичные медики провели пересадку волос. В беседе с корреспондентом URA.RU Соседов признался, что доволен операцией, однако за прошедшие с момента хирургического вмешательства два месяца растительности на его голове не сильно прибавилось.
«У меня на самом деле все хорошо: просто пока волосы, которые мне пересадили, у меня еще не отросли. У меня еще только первые волосы начали расти. Так и должно быть. Потом эти волосы выпадут и вырастут уже более плотные», — заявил критик. По словам Соседова, сам он проведенной операцией остался полностью доволен. Реабилитация у музыкального критика прошла хорошо, поэтому в данный момент никакого дискомфорта он не испытывает.
«Боль у меня давно прошла. Она проходит на самом деле очень быстро. Примерно в течение пяти дней. Теперь надо ждать, когда волосы отрастут», — рассказал Соседов. Для того, чтобы усилить эффект, Соседов продолжает наблюдаться в клинике, где оперировался. Врачи регулярно проводят ему различные процедуры.
«Ультрафиолетовой лампой светят, плазму вводят, — говорит Соседов. — Сначала берут кровь, потом с помощью центрифуги отделяют плазму и вводят ее в голову. Это делается для того, чтобы волосы лучше росли. Благодаря этой процедуре происходит такая очень эффективная подпитка для волос».
Во время операции Соседову было пересажено 5450 графтов (основная единица измерений при пересадке волос). Перед хирургическим вмешательством Сергей сдал все необходимые анализы и только после этого врачи дали добро на операцию. Кстати, Соседов уверяет, что с пересадкой волос лучше не торопиться, так как такую операцию желательно проводить в тех случаях, когда своих волос почти не останется.
«Нужно дождаться, когда выпадут волосы, которые должны выпасть генетически, а уже потом идти на операцию. В противном случае пересадку волос нужно будет выполнять несколько раз», — объяснил критик.
