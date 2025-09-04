Дуров устроил Маску урок истории и защитил славян

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил западноевропейские страны в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Об этом он написал под публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х (бывший Twitter).
«Ни одна славянская страна ни разу не вторгалась в Западную Европу неспровоцированно, тогда как обратное происходило множество раз», — написал Дуров, отвечая на комментарий Маска. Он также пояснил Маску значение слова «раб», уточняя, что оно происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)
В комментариях основатель Telegram отметил, что такие инциденты имели место на протяжении столетий. По его словам, западные государства регулярно нарушали границы славянских стран и провоцировали. Дуров связал исторические события с современным восприятием славянского мира в западной культуре и подчеркнул необходимость объективного взгляда на прошлое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.