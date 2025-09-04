Дуров устроил Маску урок истории и защитил славян

Дуров: славянские государства ни разу не вторгались в Западную Европу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дуров заявил, что запад регулярно провоцировал славян
Дуров заявил, что запад регулярно провоцировал славян Фото:

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил западноевропейские страны в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Об этом он написал под публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х (бывший Twitter).

«Ни одна славянская страна ни разу не вторгалась в Западную Европу неспровоцированно, тогда как обратное происходило множество раз», — написал Дуров, отвечая на комментарий Маска. Он также пояснил Маску значение слова «раб», уточняя, что оно происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб»)

В комментариях основатель Telegram отметил, что такие инциденты имели место на протяжении столетий. По его словам, западные государства регулярно нарушали границы славянских стран и провоцировали. Дуров связал исторические события с современным восприятием славянского мира в западной культуре и подчеркнул необходимость объективного взгляда на прошлое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил западноевропейские страны в систематических вторжениях на территорию славянских государств. Об этом он написал под публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х (бывший Twitter). «Ни одна славянская страна ни разу не вторгалась в Западную Европу неспровоцированно, тогда как обратное происходило множество раз», — написал Дуров, отвечая на комментарий Маска. Он также пояснил Маску значение слова «раб», уточняя, что оно происходит от старофранцузского «esclave» (что означало одновременно «славянин» и «раб») В комментариях основатель Telegram отметил, что такие инциденты имели место на протяжении столетий. По его словам, западные государства регулярно нарушали границы славянских стран и провоцировали. Дуров связал исторические события с современным восприятием славянского мира в западной культуре и подчеркнул необходимость объективного взгляда на прошлое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...