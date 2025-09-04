Трамп позвонил Зеленскому по видеосвязи

Президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X (бывший Twitter).
«Президент США Дональд Трамп проводит видеоконференцию с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами европейских страны», — написал Равид. Он отметил, что конференция началась в 15:20 мск.
Кроме того, уточняется, что формат встречи был выбран для оперативного обмена информацией и согласования совместных действий. Официальные представители Белого дома и администрации президента Украины пока не комментировали итоги переговоров.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор состоится после заседания так называемой «коалиции желающих», оказывающей помощь Украине. Основное внимание будет уделено гарантиям безопасности Киева.
