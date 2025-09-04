Трамп призвал европейских лидеров отказаться от российской нефти

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров с руководителями стран Европы потребовал прекратить закупки нефти из России. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на анонимного представителя американской администрации.
«Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам в четверг, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать украинский конфликт», — говорится в материале. Он опубликован на сайте агентства.
По данным собеседника Reuters, президент США попросил лидеров европейских стран усилить экономическое давление на Китай из-за предполагаемой поддержки Россией в конфликте на Украине. Представитель Белого дома рассказал, что Трамп во время разговора подчеркнул, что за последний год Евросоюз заплатил России 1,1 миллиарда евро за поставки нефти.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран выразили намерение направить свои военные контингенты на территорию Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Как отметил французский лидер, в скором времени ожидается завершение согласовательных процедур по участию США в предоставлении Украине гарантий безопасности.
