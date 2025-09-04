Восхищался Москвой и посвятил духи русским женщинам: Армани и его отношение к России

Имя Джорджио Армани давно стало символом сдержанной элегантности и итальянской утонченности. Но мало кто знает, что в жизни легендарного кутюрье Россия заняла особое место. Для него это не просто один из перспективных рынков моды, а страна, где он обретал вдохновение, создавал новые смыслы и даже посвящал ароматы, ставшие частью истории его бренда. О связи Джорджо Армани и России — в материале URA.RU.
Москва глазами Джорджио Армани
Впервые Джорджио Армани посетил Москву в 2001 году. Тогда он открывал свой первый бутик в стране и лично представлял коллекцию. Визит получился рабочим, и, как сам маэстро признавался, времени почувствовать дух города почти не осталось. Но уже тогда он отметил: Москва — это место силы, в котором чувствуется смесь культур, традиций и современной энергии.
«Россия — очень важный для нас рынок. Здесь много особых клиентов, которые всегда разделяли мое видение стиля и образа жизни», — признавался позже Джорджо Армани.
К следующему приезду в 2009-м столица преобразилась. «Москва очень сильно изменилась — это яркий, необычный, сильный город. Ни одна столица за последние годы не произвела на меня такого впечатления», — делился впечатлениями дизайнер.
Последний визит Армани в Россию состоялся в 2016 году. Тогда он приехал в Москву с особыми ароматами Emporio Armani и Armani Priv?, которые были вдохновлены русской культурой.
Парфюм, вдохновленный Россией
Культура и образ России прочно вошли в историю духов Armani Prive. Во время одного из визитов Армани получил в подарок малахит — минерал, символизирующий силу, защиту и изящество природы. Этот талисман стал отправной точкой для создания двух ароматов: Vert Malachite и Rouge Malachite.
Оба флакона были выполнены в виде камня, каждый — с уникальным узором, напоминающим о замысловатых рисунках натурального малахита. Так родилась линия Terres Precieuses («Драгоценные земли»), которую Армани посвятил путешествиям. И первой страной в этой серии стала именно Россия.
Vert Malachite, созданный парфюмером Фабрисом Пеллегрином, стал воплощением русской души. Центральной нотой он выбрал лилию — холодная свежесть цветка переплелась с горьким апельсином, жасмином самбаком, иланг-илангом и ванилью, рождая сложный, но нежный аромат.
Rouge Malachite, напротив, получился чувственным и страстным. Его автор, Паскаль Горен, вдохновлялся красотой русских женщин. В аромате громко звучит тубероза, дополненная иланг-илангом, флердоранжем и жасмином. Ноты кашемирового дерева и смолы создают ощущение тепла, а розовый перец и шалфей придают остроту.
Мода и культура: диалог двух миров
Россия для Армани — не только рынок, но и источник культурных ассоциаций. «Не отрицаю, что исторический русский костюм оказал очень большое влияние на европейскую моду, и вы сможете это отметить в одной из моих коллекций», — подмечал кутюрье на пресс-конференции в ГУМе.
Для Армани Россия была не просто страной, куда он приезжал с деловыми визитами, а пространством, которое вдохновляло его на новые проекты. В интервью 2021 года дизайнер признался: «Москва превзошла все мои ожидания. Она оказалась куда более величественной, чем я мог себе представить. Я с радостью превратился в обычного туриста и впитывал атмосферу города».
В истории мировой моды остались десятки имен, но немногие смогли так глубоко уловить характер страны и превратить его в искусство, как это сделал Джорджо Армани с Россией. Его «малахитовые» ароматы стали символом этого тонкого культурного диалога — между итальянской элегантностью и русской душой.
