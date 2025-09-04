ФК «Челябинск» в домашнем матче сыграл с воронежским «Факелом» 1:1, хотя в игре была масса валидольных моментов. Настоящая драма разыгралась на последних минутах матча, когда всем уже показалось, что воронежцы победили. Игру, несмотря на будний день, посетили 6878 болельщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за матчем.
Воронежский «Факел» ведет свой отсчет своей истории с 1947 года, время от времени выступая в высшем дивизионе. Но с челябинскими футболистами воронежцы ни разу в турнирах не встречались. В сезоне 2024/2025 «Факел» играл в РПЛ, но завершил сезон на последнем месте и вылетел из первой по значимости лиги.
К матчу с «Челябинском» «Факел» подошел всего с одним поражением, которое потерпел в предыдущем туре от «Урала». Воронежцы имели шесть побед подряд, делили с 18 очками первое-второе места с екатеринбуржцами и были решительно настроены на новую победную серию. «Челябинск», в свою очередь, был раздосадован упущенной победой на выезде с «Нефтехимиком» и жаждал выиграть. Тем более что на домашнем поле в Первой лиге «Челябинск» одержал три победы из трех возможных.
Первые десять минут матча прошли без моментов. Мячом больше владел «Факел», но южноуральцам удавалось почти не допускать соперников на свою треть поля. Дальше команды обменялись опасными атаками: сперва Илье Тусееву пришлось отражать удар Мераби Уридии из пределов штрафной, а потом «Челябинск» после опасной атаки добился углового, но не реализовал его.
Дальше шикарные моменты забить упустили новобранцы челябинцев Н»Диайе и Эза. На 30-й минуте Гаджимурадов удара попал в «стенку». На 37-й Гудков мог попасть под перекладину, но голкипер справился. Как и в добавленное время, когда Ян не попал в ворота с разворота.
В перерыве между таймами «Факел» словно перезагрузился и начал более активно атаковать. Опасные моменты возникали у обеих ворот. Но у воронежцев было больше опасных атак. На 49-й минуте Уридия прорвался в штрафную и пробил с острого угла выше перекладины. А на 57-й не дали пробить Гаджимурадову.
На 85-й минуте великолепную возможность забить упустил Гаррик Левин, который бил мощно, но выше перекладины. Судья добавил к основному времени матча целых пять минут. На 92-й минуте Равилю Нетфуллину не удалось пробить Тусеева. А вот на 95-й минуте вышедший на замену Николай Гиоргобиани с назначенного штрафного точно попал в левую «девятку» и открыл счет. Стадион подумал «всё» и приуныл. Но на 99-й минуте Станислав Магкеев получает желтую карточку и после назначенного судьей 11-метрового Гаррик Левин уверенно переиграл Фролкина. Этому голу болельщики радовались как победному.
