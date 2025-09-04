Все регионы
22:30
ЕВРАЗ инвестировал сотни миллионов в летний отдых сотрудников и их детей. Фото
22:29
Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительный рейс из Тюмени в Салехард
22:29
FT: США свернет программу военной помощи для стран, граничащих с Россией
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:24
В пермском округе обновили поликлинику, школу и Молодежный центр
22:21
Украинские дроны ранили сотрудницу «Мираторг»
22:20
ЦАХАЛ: Израиль удерживает 40% города Газа
Яркая жизнь легендарного Джорджио Армани. Фотогалерея
22:17
Чемпион UFC Макгрегор захотел стать президентом Ирландии
22:15
Отправка войск на Украину и дальнобойные ракеты Киеву: «коалиция желающих» прогнулась под Зеленского
22:13
Лаборатория ИКИ РАН оповестила о сильной вспышке на Солнце
«Никогда не гнался за модой»: как в России и остальном мире отреагировали на весть о смерти дизайнера Армани
22:08
Свердловские мэры и депутаты дрались в лесу, отеле и на турбазе. Список
22:06
В Запорожье к зиме готовят ключевой объект
22:04
Когда Екатеринбург полностью откажется от старых троллейбусов
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
22:02
От начинающих талантов до звезды «Игры Престолов»: судьбы актеров «Уэнсдей»
22:02
Жители Курганской области смогут наблюдать полное лунное затмение. Скрин
21:54
Онищенко рассказал, какой вирус не дает покоя россиянам в Турции
Умер легендарный кутюрье Армани: от мечты стать врачом к созданию модной империи в 41 год
21:52
ЕР сменит главу реготделения в Хакасии, если проиграет на выборах
21:46
Секс-треки против Стармера: пранкерам не дали перебить премьера чужими стонами
21:36
Умер сын писателя Эрнеста Хемингуэя
Западный бизнес решил восстановить связи с Россией
21:26
«Я такую модель не видел»: мэр Екатеринбурга удивился трамваю, который будет курсировать по городу
21:25
В СПЧ потребовали наказать тюменские фитнес-клубы за отказ тренировать «Тяжелых людей»
1
21:25
Победа России в информационной войне: как саммит ШОС изменил мировую повестку
Сколько осталось до полного освобождения Донбасса от ВСУ: «Восток» контролирует свою часть ДНР
21:20
Военкомату в Тюмени нужны дерзкие и хитрые контрактники
1
21:18
Пользователи Steam жалуются на сбои
21:16
МИД РФ опроверг данные о невыплатах страховых средств после крушения рейса AZAL
UNIQLO, Zara и другие бренды регистрируют новые товарные знаки в России: компании возвращаются?
21:12
ФК «Челябинск» чудом спасся от поражения в валидольном матче с «Факелом». Видео
1
21:10
«Коалиция желающих» прогнулась под жалостью Зеленского
21:05
Рейтинг «Партии пенсионеров» в Челябинской области растет
«Коалиция желающих» готова дать Украине дальнобойные ракеты: какими снарядами могут ударить ВСУ
21:04
Депутат гордумы Ноябрьска накормит жителей вареньем из подгнивших абрикосов
21:02
Зеленский не понял, чем Украине поможет Трамп
21:00
MAXимальный Шумков, хитрая управкомпания и оптимизация автобусных маршрутов: главное в Кургане за 4 сентября
1
Кто такой Куренков, которому доверили отвечать за ликвидацию ЧС в ОДКБ
20:56
Полковников ВСУ на всю жизнь наказали за нападение на Курскую область
20:56
Открытки и поздравления на День нефтяника 2025: быстро, бесплатно и от души
20:54
Двое жителей ХМАО утонули в болоте, отправившись за клюквой
Путин ответил на главный запрос бизнесменов
20:50
Тюменская область рискует столкнуться со срывом отопительного сезона
1
20:50
В Тюменской области вакцинацию от гриппа прошли более 50 тысяч человек
20:49
Делегация нагрянула в трамвайное депо Екатеринбурга — приехали новые составы. Фото
«Чиловая катка» и сложные вопросы от Путина: как проходит ВЭФ во Владивостоке
20:48
Три балета за вечер и «Новая история страны Оз»: афиша пермских театров
20:45
Нейрокоммунисты, спикергейт и тайна доходов: последние скандалы челябинских выборов
20:44
Двухэтажный автобус въехал в людей на тротуаре в центре Лондона
За один день Путин узнал много нового о Дальнем Востоке
20:43
Стыдно за Тюмень!: «Тяжелые люди» ответили владельцам спортзалов, из которых их выгнали. Видео
20:39
Бастрыкин ждет доклад о расследовании дел о мошенничестве в отношении жительниц Пермского края и Москвы
20:28
Россия отменит визы для граждан Китая
Цифровые волонтеры из 14 регионов России проследят за выборами в 2025 году
20:26
В Лондоне автобус въехал в толпу пешеходов, 17 пострадавших
20:22
Зеленский упрекнул Европу в медленном оружейном производстве
20:21
В Тюмени изъяли продукты из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана
Поручил скрыть поставку ракет Украине, Европа поражена заявлениями Мерца против РФ: какие данные раскрыла СВР
20:21
В ХМАО усилили контроль за сбором шишек
20:20
Власть в бороде: кого из политиков ХМАО узнают по щетине
20:18
Гендиректор дочки «Газпрома» стал почетным гражданином Нового Уренгоя. Фото
Женился в СИЗО, несмотря на жесточайшие условия: как выживают задержанные россияне в Азербайджане
20:18
Восхищался Москвой и посвятил духи русским женщинам: Армани и его отношение к России
20:15
В Челябинске стартовал фестиваль кино «RT.Док: Время наших героев». Фото, видео
20:10
Губернатор Курганской области Шумков завел канал в национальном мессенджере MAX
1
От национального памятника до места трагедии: что известно о падении фуникулера в Лиссабоне
20:07
В Екатеринбурге стартовал фестиваль профессий будущего — приехал депутат из Москвы. Фото
20:02
Топ-5 богатых округов Пермского края: чем известны и кто руководит доходными муниципалитетами
19:57
«Желающие» нашлись: Макрон согласовал с Трампом поддержку Украины
1
В Лиссабоне погибли люди на фуникулере: как спастись на канатной дороге в случае опасности
19:54
Прощание с Джорджо Армани пройдет в Милане: названа дата и место
19:52
Как выбрать губернатора Свердловской области, не выходя из дома
1
19:49
Подростки Ноябрьска собрали 10 тысяч мешков мусора
19:47
«Коалиция желающих» решила отправить своих военных на Украину
1
19:45
Власти ХМАО ответили на претензии Миронова к миграционной политике
19:44
Ефремов официально стал актером театра Михалкова
19:39
Трамп призвал европейских лидеров отказаться от российской нефти
19:38
Председатель Правительства Чечни получил высокое воинское звание
19:38
Екатеринбуржец уехал из дома на машине и таинственно пропал. Фото
19:29
Мэрия Кургана массово продает землю под ИЖС в четырех микрорайонах
19:28
26 европейских стран готовы ввести войска на Украину
19:22
В Новом Уренгое перед юбилеем активизировались вандалы. Фото
19:20
Путин присвоил новое звание соратнику Кадырова
19:18
Премьер Лаоса первый раз в жизни прилетел в Россию
19:17
Каласс впервые услышала о том, что СССР и Китай победили нацизм
19:07
Bild: 16 кандидатов от разных партий умерли перед выборами на западе ФРГ
19:04
Под Тюменью построят базу отдыха за 240 миллионов рублей. Фото
1
19:01
У тюменских властей нет денег на изъятие земель под новую крупную развязку
19:00
Трамп позвонил Зеленскому по видеосвязи
19:00
В челябинских садах выводят похожий на южный сорт абрикоса. Фото
18:59
Сотрудники банка спасли женщину из Кургана от потери около 500 тысяч рублей
18:55
Пермская опера нашла новую концертную площадку
18:54
В Сургуте отменили концерт Александра Розенбаума
18:52
Суд продлил арест экс-владельцу банка «Югра»
18:50
Десятки разгневанных преподавателей пермского вуза написали ректору письмо из-за ИИ-расписания
18:40
Умер легендарный модельер Джорджо Армани
1
18:38
Российский бизнес сформирует кадровый резерв в Африке
1
18:35
В свердловской музкомедии назвали две мощные премьеры, которые порадуют зрителей
18:32
Пермских школьников приглашают на работу с высокой зарплатой
18:32
Bloomberg: Трамп может заставить Зеленского полететь в Москву
18:30
Маломобильные граждане смогут пройти диспансеризацию в стационарах
1
18:30
В Екатеринбурге возродят легендарный рок-клуб. Фото
18:29
Жители ХМАО распродают за бесценок китайские машины. Фото
18:27
С ноября в Тюмени возобновляются прямые авиарейсы во Вьетнам и Таиланд
18:26
«Вы что, ждете, пока я сдохну там»: экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление в суде
18:22
В Перми ищут перевозчика на новые автобусные маршруты
18:22
Челябинск получил эксклюзивную транспортную карту с памятником Курчатову
18:21
После урагана крыша дома в Катав-Ивановске течет с 2015 года. Фото
18:18
Дуров устроил Маску урок истории и защитил славян
18:18
В Екатеринбурге хотят создать огромный парк, но есть нюансы. Фото
18:16
Умер модельер Джорджо Армани
18:14
Больницы Пермского края пополнят тысячей врачей высшей категории
18:14
«Лунная вечеринка», рыбалка с мэром и кальян: как отдыхает тюменская политэлита. Видео
18:10
Цены на овощи в ЯНАО продолжают снижаться в начале осени. Инфографика
18:06
Путин поддержал идею тюменского курсанта о расширении сети центров «ВОИН». Фото
18:05
«Черную смерть» 14 века обнаружили в Монголии
1
18:05
Полпред Жога в Челябинске открыл новую приемную Путина
18:04
Чем полезны кабачки и как их готовить осенью: мнение геронтолога
18:02
В Кургане на улице Коли Мяготина в ДТП столкнулось пять машин с переворотом. Видео
4
18:01
Экс-главу екатеринбургского «Гортранса» Нугаева оставили под арестом
17:53
Сийярто: принудительный призыв на Украине — величайший позор ЕС XXI века
17:52
Украину снабдят ракетами большой дальности
17:48
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» превратили в полигон для учений. Видео
17:48
Пермский фитнес-клуб накажут за спам
17:47
Додик пригрозил провозгласить независимость Республики Сербской
1
17:47
В элитной многоэтажке Кургана управкомпания пошла на хитрость перед экспертизой. Фото, видео
1
17:45
Россиян пугают штрафами за грязный коврик у двери в квартиру
2
17:45
Соседов показал последствия перенесенной операции
17:40
Власти Кургана приняли решение объединить два детских сада
17:40
В Китае начал работу филиал пермского фонда, помогающего ветеранам СВО
17:39
Зеленский и «коалиция желающих» ведут переговоры с Трампом
1
17:34
Полиция вернула челябинцу автомобиль, похищенный 11 лет назад
1
17:30
В Екатеринбурге готовят громкую премьеру: что известно о новой постановке. Фото
17:30
Аэропорт Кургана получил штраф за трещины и выбоины во взлетной полосе
4
17:27
В Тюмени планируют внести изменения в закон «О тишине»
17:27
Свердловские коммунисты несут потери перед выборами губернатора
1
17:24
У свердловчанина отобрали машину за пьяную езду
1
17:19
Украина получит ракеты с большой дальностью
2
17:18
Смертельная опасность: как курганские врачи спасли пациента с сердечным заболеванием
17:17
Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Ташкент
17:15
Машина въехала в толпу людей в Берлине
17:14
Сколько длится беременность кошки и в чем ее главный риск — отвечает ветеринар
17:14
В Салехарде выпившая 17-летняя девушка на мотовездеходе сбила человека
17:13
В Кургане новый ТРЦ в районе озера Черное построят к осени 2026 года
17:12
Федеральный банк вложил триллион в экономику и инфраструктуру России
17:09
В Кургане вручили гранты губернатора талантливым литераторам и художникам. Фото
4
17:07
Уиткофф не высидел всю встречу с «коалицией желающих»
1
17:07
Житель Сургута разбился насмерть в аварии. Фото
17:00
От гимназий до сельских заведений: в каких школах учились курганские политики. Фото
16:55
В России прогнозируют снижение ипотечных ставок
16:53
В Пермском крае попрощаются со стрелками, погибшими на СВО
1
16:52
Власти запретили бизнесмену строительство в гаражах в Ленинском районе Челябинска. Скрин
1
16:47
Путин пообщался с создателями крупнейшего мурала России во Владивостоке
16:46
Тепло пришло в ямальские дома: в округе начался отопительный сезон
16:42
В Тюмени построят двухуровневую развязку с путепроводом за 3,8 миллиарда рублей
16:40
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2200 человек
16:37
Пермский театр оперы и балета завершает многолетний ремонт
16:31
В аэропортах ХМАО обнаружили просроченные продукты и опасную воду
1
16:31
Бастрыкин требует доклад о махинациях с недвижимостью в Челябинской области
1
16:30
Как власти Курганской области выбирают между эффективностью и ошибками в муниципалитетах. Инсайд
4
16:28
У Днепра уничтожили украинских диверсантов
16:28
«Выломал оконную раму»: как в Кургане поймали дачного вора
16:26
Рынок долгосрочной аренды жилья лихорадит в ЯНАО. Скрин
16:22
На Ямале резко снизились темпы строительства жилья
16:20
На парковке дома в центре Перми вспыхнула машина. Видео
16:17
Эксперты определили самые доступные варианты жилья для студентов в Перми
16:17
В центре Кургана устанавливают новые светофоры в месте, где часто происходят ДТП. Фото, видео
16:17
В пермском СК Орленок отобрали пробы воздуха и воды после информации об отравлении детей
16:16
Православные вспомнят традиции Среднего Урала XVIII века: верующие готовятся к большому крестному ходу
16:12
Пиарщица раскрыла, как распознать дипфейки в интернете
16:12
Пять врачей приступили к работе в больницах ЯНАО
16:09
Вкусно и бюджетно: каким ресторанам пермяки ставят самые высокие оценки
16:08
Центр Нового Уренгоя перекроют на три дня: схема движения
16:06
В ФАС объяснили высокую стоимость бензина на заправках
16:06
Лор предупредила о рисках при использовании ватных палочек и наушников
16:05
Новая набережная появится возле аэропорта Екатеринбурга
16:05
Новая профессия стала доступна с сентября жителям ЯНАО
16:01
Депутат гордумы Муравленко получила награду от окружного парламента
16:01
Геронтолог Ткачева: северяне из ХМАО стареют быстрее, чем жители других регионов
1
15:58
В Курганской области планируют привить от гриппа не менее 60 процентов жителей
1
15:54
Банки меняют условия по ипотеке: как это повлияет на покупку жилья в Екатеринбурге
15:49
В администрации Тюменского района признали проблему со школьными автобусами
15:47
В Ростехе раскрыли уникальные возможности «Панцирь-МЕ»
15:45
О миллиардах на чистую воду и курганских переселенцах: интервью URA.RU с первым замгубернатора Воробьевым
15:42
В ХМАО запустят производство сверхпрочного стекла для автобусов
15:42
Макрон несколько раз погладил Зеленского по спине на встрече в Париже. Видео
15:40
В Ноябрьске из-за антисанитарии закрыли «Доброцен»
15:39
Пермские ученые нашли в Вишере редкого сибирского тайменя. Фото
15:35
В Кургане откроется первая в регионе школа креативных индустрий. Фото
2
15:34
Россия высылает эстонского дипломата
1
15:29
Две фуры вдребезги разбились на свердловской трассе. Фото, видео
15:26
Челябинцы покупают отечественные и южнокорейские бренды бытовой техники
15:26
Листовки курганского кандидата в облдуму сорвали и расклеили по мусорным бакам. Фото
6
15:24
В Казахстане высказались о якобы задержании главы МИД
15:22
Бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов заявил отвод судье
15:19
Из-за слишком шумных вечеринок в пермском СНТ закрыли банный комплекс
15:18
Все решилось за пару часов: новый форвард «Трактора» рассказал о переезде в Челябинск
15:18
Си Цзиньпин проведет переговоры с Ким Чен Ыном
15:17
Глава МЧС Куренков получил новую должность
15:17
Россия вышлет эстонского дипломата
2
15:12
Помощники Зеленского встретились со спецпосланником Трампа в городе любви
15:12
Первая школа креативных индустрий «Легко» открылась в Челябинске. Фото
15:11
Погода на выходные 6-7 сентября в Москве и Петербурге: прогноз синоптика
15:10
Курганским перевозчикам ужесточили условия получения помощи на покупку автобусов
4
15:07
Чем закончился сериал «Уэнсдей»: обзор финала второго сезона
15:03
Глава МЧС России возглавил координационный совет по ЧС ОДКБ
15:03
В Тюмени взлетели цены на шоколад
15:01
Посол Германии на Украине станет главным разведчиком ФРГ
15:01
Си Цзиньпин собирается переговорить с Ким Чен Ыном
14:57
Екатеринбуржец утопил пистолет и получил за это наказание
1
14:56
Вандалы кинулись растаскивать дом под снос в Кургане, хотя там еще живут люди. Видео
2
14:56
«Второй подбородок» жительницы Тюменской области оказался опухолью
14:54
Правозащитницу из Екатеринбурга признали виновной в дискредитации ВС РФ
14:54
Необычная «Красная Шапочка» встретила журналиста URA.RU во Владивостоке. Видео
14:53
Скандальный рынок в Сочи, где продали смертельную чачу, сносят
1
14:50
На вокзалах усилили контроль после побега зеков из СИЗО Екатеринбурга
14:50
Надолго ли затишье: какой силы будет магнитная буря 5 сентября 2025
14:49
Власти ищут организатора экспозиции древнерусского искусства в новом здании Пермской галереи
14:46
Orda: задержан министр иностранных дел Казахстана Нуртлеу
14:45
Туман, дожди и тепло: какая погода будет в пятницу в Кургане и Шадринске
14:43
Число погибших в аварии с фуникулером резко возросло
14:41
Житель Нижневартовска развешивает на своей даче трупы крыс. Видео
14:40
Фигуранты коррупционного скандала в челябинском фонде капремонта остались в СИЗО
14:38
Британские ученые нашли способ повысить интеллект в младенчестве
14:37
Хакеры трижды пытались сорвать ВЭФ во Владивостоке
14:36
Критик из Екатеринбурга снял сериал о еде, операторам пришлось нырять за аппаратурой в воду. Фото
14:35
В Перми временно изменится движение транспорта. Схема
14:33
В мессенджер MAX перешли 30 млн россиян
5
14:33
Глава МИД Казахстана задержан
14:33
Актуальные цены на горячие источники в Тюмени
14:33
УзГА снабдит авиационный альянс крупной партией самолетов «Байкал»
14:29
Zara регистрирует товарный знак в РФ вслед за Uniqlo
14:27
В Челябинской области усилен контроль за дамбами из-за надвигающихся ливней
14:23
Тюменский актер сыграл ключевую роль в российском сериале. Фото
14:19
Губернатор ХМАО поручил обеспечить безопасность на выборах
14:19
Аналитики определили самые прибыльные компании в ХМАО
1
14:19
Военные «Востока» избавили часть ДНР от украинских боевиков
14:17
Видео ямальской девушки-блогера вызвало ожесточенные споры в комментариях
14:17
В Перми временно перекроют проезд в центре города. Схема
14:16
У челябинцев стартовал горячий сезон для покупки зимних шин
14:15
Роспотребнадзор начал проверку после информации об отравлении детей в пермском СК Орленок
14:15
Российские военные освободили Новоселовку
14:11
Генпрокурора Краснова на полях ВЭФ засыпали жалобами
14:08
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ. Видео
14:07
Часть территории ДНР полностью освобождена
14:06
Пермский Театр-Театр станет доступнее для инвалидов
14:04
Российские военные взяли под контроль Новоселовку в Днепропетровской области
14:03
Арестованный пермский мэр через суд смог сохранить должность
14:00
Путин по ВКС открыл краевую больницу на Камчатке
13:59
Европа раскололась из-за обещаний по отправке военные на Украину
13:59
Тюмень станет городом-миллионником через 15 лет
13:58
Пермский оборонный завод выпустил акции на 369 млн рублей
13:52
Путину раскрыли секрет высокой демографии в Якутии
13:51
В США предложили дерзкий план против России
13:48
Появилось видео жесткого ДТП с шестью авто в самом центре Екатеринбурга
13:47
Жительница Кургана потеряла деньги из-за старого номера телефона
1
13:46
В ЯНАО бизнесмен отсудил деньги за груды металлолома
13:43
Гусейн Гасанов избавился от бизнеса в России
13:41
«Могу назвать пять нестыдных ресторанов»: главный критик Екатеринбурга отчитал уральские заведения
1
13:41
Захарова прокомментировала заявления о смерти Трампа
13:41
В Челябинске назвали дату возврата троллейбуса, отмененного год назад. Карта
13:40
Курганские студенты получат по миллиону рублей на бизнес-проекты. Фото
3
13:39
Вертолеты Ми-38 обеспечат безопасность в Арктической зоне в ЯНАО
13:30
Власти ХМАО объявили о старте второго набора в проект «Герои Югры» для участников СВО
13:30
Курганцы возмущены, что на почте в центре Кургана их письма может взять любой желающий. Фото
4
13:29
В МИД РФ сделали заявление по переговорам с Украиной
13:25
Forbes: ВСУ испытывают нехватку техники из-за ударов российских БПЛА
13:20
«Ценности британской короны»: Медведев сказал, что Россия получит взамен доходов от своих активов
13:17
Хинштейн рассказал о последствиях ночных атак ВСУ по Курской области
13:16
Пострадавшие от взрыва дома в Саратове не могли получить выплаты больше месяца
13:13
Прокурор Третьяков, который воевал с пермским мэром, покидает должность
13:13
Минкульт ответил о возможности проката фильма с Джудом Лоу в роли Путина
13:10
Структуру мэрии Кургана уличили в нарушениях при захоронении отходов на полигоне
13:10
В Перми филиал вуза эвакуировали из-за сообщения о минировании
13:09
Огромный склад для товаров из Китая построят в Екатеринбурге. Фото
3
13:08
В ХМАО соседи устроили драку арматурой и полкой от шкафа
13:01
В Екатеринбурге для статусных гостей устроили концерт с уникальным органом. Фото, видео
13:00
Челябинские власти взыскивают со свердловского бизнесмена 44 миллиона на туризм
12:58
Путин: запасов угля в России хватит на тысячу лет
12:57
Какие праздники отмечают 5 сентября 2025: что можно и нельзя делать
12:53
Захарова похвалила Армению и Азербайджан
1
12:52
В работе Google произошел глобальный сбой
1
12:52
Получить медпомощь в ДНР стало проще. Видео
12:51
СК показал допрос члена банды милиционеров, убивавшей жертв в Екатеринбурге
12:49
В Пермском крае резко подскочили цены на бензин и дизель
1
12:49
В Челябинске взлетели цены на съемное жилье возле ведущих вузов. Фото
12:48
Уральский завод гражданской авиации сменил гендиректора
12:46
В поселке Красногорский болото разрушает фундаменты домов. Фото, видео
12:44
В Тюмени назвали самые аварийные дороги и перекрестки. Карта
1
12:44
В Ленинском суде Тюмени назначен новый председатель
12:43
Uniqlo регистрирует товарные знаки в России
1
12:40
В Челябинской области обновили 12 детсадов и построили шесть новых. Видео
12:37
Курганцев предупредили о последствиях самовольного запуска отопления
1
12:36
Власти потратят сотни миллионов на ликвидацию аналога Википедии
12:35
Ямальцы страдают психическими заболеваниями чаще, чем жители юга России
12:35
«Полный кринж»: Путина научили молодежному сленгу во Владивостоке. Видео
1
12:33
В администрации Тюмени объяснили, почему подорожает проезд в автобусах
1
12:33
Какие нефтяные компании стали победителями конкурса «Черное золото Югры»
1
12:32
Пермский автодилер выставил на продажу автосалон на Героев Хасана. Фото
12:30
Очередь в детские сады Кургана: что изменилось и как проверить свой номер
4
12:26
Гости ВЭФ-2025 могут попробовать борщ с олениной и закуску из папоротника
12:23
В Кургане отстроили крытый Некрасовский рынок, но в этом году его не откроют
4
12:21
Сбежавших из СИЗО зеков ищут под Екатеринбургом
12:20
Десятиклассник умер после школьной линейки
12:20
Стрела башенного крана пробила дыру в черепе свердловчанина. Фото
12:20
В Челябинске на реке Миасс установили третий ряд бонов из-за масляной пленки
12:20
Мэр Тюмени повздорил со специалистами из Москвы из-за работы над мастер-планом города. Видео
12:10
В Тюменской области собрались производить вино. Фото
12:08
В Кунгуре не будут строить мост между селами, жители которых преодолевают реку на плоту
12:06
В Перми эвакуировали студентов вуза. Фото
12:06
Что происходит на Крымском мосту 4 сентября 2025 года: пробки и задержки
1
12:05
ММК делится опытом техобслуживания и ремонта металлургического оборудования
12:02
Пермяки массово хвастаются собранными белыми грибами. Фото
1
12:02
Путин во Владивостоке открыл первый филиал Национального центра «Россия». Видео
11:59
Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике ХМАО
11:59
Тюменское правительство разорвало миллиардные контракты с банками
11:57
В Кургане на территории незаконной высотки на набережной началась новая стройка. Фото
11:54
В Новый Уренгой приедут лучшие уличные театры России: афиша на 6 сентября
11:53
Путин обнял курсанта после его ответа. Видео
11:51
В Челябинске назвали участки, где до конца года появятся новые выделенные полосы
11:50
МИД РФ: Трамп пришел спасти Америку
5
11:48
В Госдуме планируют ограничить число сим-карт для каждого гражданина
11:48
Власти объявили новый тендер на оптимизацию автобусных маршрутов за 5,5 миллионов рублей
6
11:47
В Херсонской области задержан гражданин Украины
11:45
Неисправный датчик безопасности: в Кургане вынесли приговор за гибель рабочего на заводе
11:44
Пермяков предупредили о мощнейшем ливне в ближайшие часы
11:40
Путин посетил Национальный центр «Россия» во Владивостоке
11:40
Сенатор Муратов попросил власти вмешаться в спор о захоронении бойца СВО
3
11:39
Гаражи, СИЗО и военкомат: какие здания попали под горячую руку разработчиков мастер-плана Тюмени. Фото
11:38
Сын ГФИ Тюменской области снялся в экстремальном шоу с бывшей женой рэпера Гуфа. Видео
11:35
В Новом Уренгое пройдет форум «Российский Север»
11:32
Пермяки заявили об отравлении детей на тренировке по фигурному катанию
11:31
NYT: Германия направит войска в Польшу
1
11:30
В Европе недоумевают насчет заявлений Мерца
11:24
В Пермском крае начали строить экотропу на Ветлан
11:23
Что нужно знать охотникам Курганской области в сезоне 2025
1
11:22
Путин отправился на ВЭФ на катере. Видео
11:21
Мерц поручил скрыть участие Германии в поставках Украине ракет
11:19
На юбилее Нового Уренгоя пройдет фестиваль уличных театров
11:16
В Тюмени закрылся популярный ночной клуб
11:15
Туристы в Турции подхватывают странный вирус на пляжах
1
11:14
Госэкспертиза одобрила расширение свалки челябинских отходов на полигоне ТБО
11:14
Пермячка взыскала миллионы с турфирмы за несостоявшееся путешествие в Египет
11:13
Осужденный за убийства экс-губернатор Фургал не может найти свои арестованные авто
11:13
Что известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео
4
11:12
Аналитики раскрыли, почему зумеры отказываются от работы в ХМАО
11:11
Новый Уренгой: все о юбилее газовой столицы — программа, звезды, погода и интересные факты
11:05
Челябинский суд назначил югорчанке компенсацию за смерть сестры-близнеца
11:05
Гостей юбилея Нового Уренгоя угостят огромным тортом
11:04
Сколько стоит слетать в Китай после отмены визового режима
11:01
Легкомоторный самолет разбился под Рязанью
11:00
В Кургане на место закрытого магазина «Снежная королева» в крупнейший ТРЦ заехал другой ретейлер
10:57
Для тюменских автомобилистов поднимут тариф на важную проверку
1
10:56
В Перми разработали проект строительства крематория на Северном кладбище
10:53
В Челябинской области пройдет гастрофестиваль «Квасим капусту вместе». Афиша
10:50
МИД РФ объяснил, почему Трамп участвует в урегулировании конфликта России и Украины
10:50
Захарова захотела посмотреть на карты, по которым летела фон дер Ляйен
10:47
Силовика из банды, убивавшей людей в Екатеринбурге, осудили спустя 25 лет
10:46
Задержки рейсов в России 4 сентября: информация к этому часу
10:46
В Кургане на шоссе Тюнина задержали фуру с потенциально опасным мясом и яйцами
1
10:42
В Тюмени пойдут под суд участники молодежной этнической ОПГ
10:41
В Свердловской области рухнули цены на овощи для борща
10:39
В Челябинске до конца года заработают 26 камер фиксации нарушений на выделенных полосах
10:37
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
10:37
Челябинского священника Ефремова отправили в колонию за убийство собутыльника
10:36
Россиянам пообещали вакцину от аллергии
10:35
В Челябинской области подешевели новые китайские автомобили
10:35
День рождения Владимира Данилина: чем прославился фокусник, карьера и личная жизнь
10:32
Племянник иноагента Галкина сбежал из России
10:32
На Средний Урал вернулась теплая погода — температура перевалит за 20 градусов
10:32
Паромная переправа Салехард - Лабытнанги снова заработала
10:32
Курганцы впервые за семь лет увидят затмение и кровавую Луну. Карта
1
10:30
«Сила в правде»: в Краснокамске показали макет памятника бойцам СВО. Фото
10:30
Партии потратили большинство денег, которые получили на челябинские выборы
10:29
Челябинский военный почти два года провел в самоволке
10:28
Тюменская область оплатила детям из ЛНР отдых в Крыму
10:28
Челябинская молодежь отказалась работать за низкую зарплату
10:23
В ЯНАО мать пренебрегла содержанием детей и отправилась на исправительные работы
10:23
Дегтярев: Россия готовится принять участие в Олимпийских играх в полном составе
10:20
Колумбийские наемники по ошибке напали на бойцов ВСУ
10:20
Иногородняя компания сорвала поставки лекарств в курганскую больницу
6
10:19
В Тобольске суд запретил магазину сети «Светлое&Темное» торговать сигаретами
10:16
Врачи ХМАО спасли пенсионерку, пережившую за ночь инсульт и клиническую смерть
10:16
Готовившего отравление работников ОПК отправили в больницу
10:12
Утро пермяков началось с ожидания в огромной пробке на шоссе Космонавтов
10:09
Челябинских пчеловодов слишком поздно предупредили о распылении пестицидов
10:08
Шоумен Ярушин из Челябинска закрыл долг перед налоговой в два миллиона рублей
1
10:06
Трамп объяснил, какие у него отношения с Путиным, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином
10:00
ВСУ попытались повторно атаковать Волгоградскую область
10:00
Фестивали, спорт, концерты и вечеринка: как пройдет День города Муравленко. Афиша
09:59
В Кургане сильно дешевеет картофель и другие овощи для салатов. Инфографика
4
09:57
В Перми продается здание с легендарным рестораном
09:55
В самом центре Екатеринбурга случилось ДТП с шестью авто — проезд заблокирован. Фото
09:54
Трамп: Россия и Украина не готовы к миру
7
09:51
Одна из крупнейших промышленных компаний России поддержала более 900 студентов
09:49
Парный рейс из Шарм-эль-Шейха в Челябинск и обратно задерживается на 7 часов. Скрин
09:48
На челябинской границе заблокировали доставку дынь для свердловчан. Фото
09:44
Мать арестованного в Азербайджане россиянина не может выйти с ним на связь
09:41
МО РФ: над регионами РФ было сбито 46 украинских БПЛА
09:41
Энергетики Лангепаса продолжают делать город светлее
3
09:40
Жителя ЯНАО отправили в колонию за поножовщину в баре
09:39
Что известно о начальнице «Барби-чиновниц», которую уволили из УКСа Пыть-Яха
09:31
На месте работает скорая: в центре Кургана жестко сбили велосипедиста. Видео
2
09:30
Шоу силачей, «Самоварфест» и «Богатые и знаменитые»: как Надым отметит День города. Афиша
09:18
Дача превратилась в свинарник: как курганцам пришлось убрать несколько десятков питомцев
09:15
Как отметит юбилей самый молодой город ХМАО
1
09:12
За ночь уничтожены 46 украинских беспилотников
09:09
Туман помешал работе аэропорта Салехарда
09:09
Арестованный в Азербайджане россиянин женился, находясь в СИЗО
09:09
Первый кирпичный дом Кургана служит детям уже 162 года по завету автора «Конька-горбунка». Фото, видео
3
09:08
Посольства РФ и Португалии выясняют, были ли среди погибших в Лиссабоне россияне
08:58
Курганская область теряет экспорт из-за проблем с качеством зерна и леса
6
08:50
Греф констатировал стагнацию экономики в России
5
08:48
Пермский турагент раскрыла, как ездить в отпуск 2-3 раза в год
08:48
МИД РФ обратился к Азербайджану из-за задержанных россиян: кто они и за что их удерживают
08:45
Власти Нового Уренгоя организовали дополнительную локацию для юбилея города
08:45
Челябинцев на выходные зовут на концерт Queen при свечах, быстрые свидания и матч «Трактора». Афиша
08:38
Пострадавший в обвале на руднике в Якутии скончался
08:36
Захарова прокомментировала ход расследования провокации в Буче
1
08:30
График каникул в Свердловской области: как будут отдыхать школьники в новом учебном году
08:20
Мэр сделал заявление об отставке начальницы «Барби-чиновниц» из ХМАО
08:17
Регион России накрыло редкое облачное цунами
08:12
ВСУ атаковали Ростовскую область, возникли пожары
08:08
Дочь свердловчанки больше месяца находится в реанимации из-за страшного диагноза
08:06
Что известно о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», подрыв которого допустили в США. Карта
2
08:04
В США допустили подрыв «Силы Сибири-2»
2
08:01
В России будут собирать больше китайских автомобилей
2
08:00
В Тюмени ожидается пасмурная погода с моросящим дождем
07:57
Мизулиной напомнили неприятную правду о SHAMAN после наезда на Крида
07:57
Полицейские просят пермяков помочь в поисках подозреваемой в краже. Видео
07:47
Пьяная ямалка напала на полицейского в Тарко-Сале
07:45
МИД РФ напомнил Азербайджану о ключевом условии нормализации отношений
07:45
Силовик и бизнес-коуч: в Кургане обсуждают кандидатов на должность замдиректора департамента экономики. Инсайд
07:40
У тюменцев заберут свыше 250 участков ради расширения крупной дороги
07:40
Украшения выдают: ТОП самых модных мэров Ямала
1
07:36
«Битцевский маньяк» сделал неожиданное заявление из колонии
07:30
Синоптики озвучили подробный прогноз погоды в Челябинске на выходные
07:30
Дилеры раскрыли, когда вернется спрос на авто
5
07:27
Жара вернется в Курганскую область. Скрин
07:27
МИД РФ указал на признаки отчаяния Запада в последних шагах европейских политиков
07:26
Тюменка на мопеде протаранила легковушку и скрылась с места ДТП. Видео
07:15
Автоэксперт объяснил, кто и как поддержит российский автопром
1
07:09
Стало известно, где в России у людей больше всего психических заболеваний
1
07:09
На руднике в Якутии произошло обрушение, людей эвакуируют
07:02
В Якутии произошло обрушение на руднике, есть пострадавшие
07:02
Наемники ВСУ пытались сбежать под Константиновкой, но были уничтожены: карта СВО на 4 сентября
06:57
Пермский край усиливает поддержку медиков
06:52
Сальдо назвал ужасающее число детей, погибших в Новороссии с начала конфликта с Украиной
1
06:39
Активы «Газпрома» арестованы в Нидерландах
06:35
В трех регионах России объявлена беспилотная опасность: карта атаки украинских дронов на 4 сентября
06:24
Шохин назвал необходимое снижение ключевой ставки
2
06:14
В ЯНАО ночью остановили движение паромов
06:11
Приносят богатство, исцеляют и помогают забеременеть: курганские арт-объекты с магическими свойствами
5
06:00
Челябинский депутат предлагает запретить педагогам и детям телефоны в школах
4
05:58
Пермскую компанию оштрафовали за слив канализации на поля
05:58
Дудь* приостановил действие товарного знака «вДудь» в РФ
05:57
Власти возьмут на контроль цены на платное обучение в вузах
1
05:49
В Британии раскрыли, кому выгодна заморозка украинского конфликта
05:41
Фургала обязали оплатить расходы свидетелей, дававших на него показания
05:30
В РФ появится законная продажа вина и энергетиков по интернету
05:27
Российский командир рассказал, что происходит с наемниками ВСУ в ДНР
05:24
В Одессе прогремел взрыв посреди ночи
05:23
На Ямале пропавшие рыбаки отказались от спасения
05:22
Слуцкий счел, что Каллас впала в истерику после саммита ШОС
04:40
О вкусной и здоровой северной пище и не только: интервью с первым фудблогером Ямала
2
04:33
Пермские спасатели эвакуировали пенсионера, упавшего с третьего этажа в яму. Фото
04:28
Россиянам назвали условие, при котором дадут отопление
5
04:27
Бравший взятки от Шакро Молодого экс-глава СК Москвы ушел на СВО из колонии
04:17
Бастрыкин поможет сироте из Екатеринбурга получить жилье
04:09
Курганцы вырастили гигантскую картошку. Фото
1
03:56
Вандалы из ХМАО портят остановки в Сургуте. Фото
1
03:45
Раскрыта деталь, о которой говорили Путин и Ким Чен Ын в частной беседе
03:40
Аэропорт Сочи временно закрыли на фоне атаки БПЛА на Краснодарский край
03:29
В Пермском крае водитель электросетевой компании умер за рулем служебного автомобиля
1
03:26
Макрону запретили въезд в Израиль по решению Нетаньяху
03:06
Как появилась Курганская область и почему она отставала в развитии от Челябинской
1
03:05
Дроны атаковали приграничные регионы России, включая курорты: онлайн-трансляция
03:04
В поселке ХМАО появились медведи и чумы во «Дворе мечты»
03:00
Сразу в нескольких регионах РФ станет тяжелее купить алкоголь
2
02:56
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
02:39
Россия устроила разнос властям Британии за ограничения фонда имени отца Кадырова
02:35
«Такого никогда не было»: в Лиссабоне обрушился фуникулер «Глория». Фоторепортаж
1
02:34
Тюменка попросила у Моора построить детскую площадку
02:33
В РФ поставили ультиматум Зеленскому по поводу мирных переговоров
02:25
Пять дронов атаковали Ростовскую область, сработали системы ПВО
02:18
Город-спутник Екатеринбурга ждет масштабная стройка
1
02:18
Глава Казани заявил, что из троечников вырастают мэры
02:17
Крида не отдали на растерзание доносчикам после якобы «голой вечеринки»: кто вышел на защиту рэпера
01:59
Джонсон дал прогноз по срокам окончания конфликта на Украине
01:44
Тело россиянина обнаружили на музыкальном фестивале Burning Man в США
01:38
Циклон принесет в Пермский край грозы и похолодание
01:38
Бузова не стала молчать на фоне попытки доносчиков отменить Крида
01:23
Игрок ЦСКА красочно описал детство в суровом Челябинске
1
01:13
Не менее 15 человек погибли при падении фуникулера в Лиссабоне
01:10
Зеленский согласился на «корейский сценарий» для Украины, но есть нюанс
01:08
В каких регионах и когда начнут включать отопление
01:05
Фуникулер «Глория» рухнул в центре Лиссабона, 15 человек погибли: главные новости и кадры о трагедии
00:57
Узбекистан потребовал найти россиянина, оскорбившего мигранта в Подмосковье: за что хотят наказать жителя РФ
1
00:43
CNN: не менее 15 человек погибло из-за крушения фуникулера в Лиссабоне
00:28
Фуникулер «Глория» сошел с рельсов и упал в Лиссабоне
00:14
Десятки мигрантов задержаны в ХМАО после проверки у ТРЦ. Видео
00:11
Захарова: Киеву с территории НАТО десантировали государственных деятелей
00:05
Бывший президент Франции раскаялся за враждебное отношение к РФ