04 сентября 2025

В Москву на выходные заглянет лето

Синоптик Вильфанд: в Москве температура прогреется до 20 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Синоптик Вильфанд заявил о потеплении в столице
Синоптик Вильфанд заявил о потеплении в столице Фото:

С 4 сентября в Москве начнется заметное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже начиная с сегодняшнего дня у поверхности Земли будет антициклон, и атмосфера представит единую структуру. Москва, правда, все еще находится в холодной его части, но солнце уже будет играть заметную роль в формировании теплового баланса», — приводит слова Вильфанда Aif.ru.

Кроме того, уточняется, что в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до +18 и +20 °С. К выходным ожидается дальнейшее повышение температуры, осадков не прогнозируется. Жителям столицы рекомендуют воспользоваться последними летними днями. Такая погода сохранится на протяжении всей следующей недели.

