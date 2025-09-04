В Москву на выходные заглянет лето

С 4 сентября в Москве начнется заметное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Уже начиная с сегодняшнего дня у поверхности Земли будет антициклон, и атмосфера представит единую структуру. Москва, правда, все еще находится в холодной его части, но солнце уже будет играть заметную роль в формировании теплового баланса», — приводит слова Вильфанда Aif.ru.
Кроме того, уточняется, что в четверг и пятницу воздух в Москве прогреется до +18 и +20 °С. К выходным ожидается дальнейшее повышение температуры, осадков не прогнозируется. Жителям столицы рекомендуют воспользоваться последними летними днями. Такая погода сохранится на протяжении всей следующей недели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.