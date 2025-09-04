04 сентября 2025

В Челябинск на День города вернется летняя погода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Синоптики дали благоприятный прогноз на День города в Челябинске
Синоптики дали благоприятный прогноз на День города в Челябинске Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Жителей и гостей Челябинска синоптики предупредили о заметном потепление в дни празднования 289-летия города, которое состоится 12 и 13 сентября. Это следует из данных сервиса «Гисметео».

«В пятницу, 12 сентября, будет ясно и солнечно. Температура воздуха прогреется до 18 градусов. В субботу, 13 сентября, в главный день торжеств, будет малооблачно, а днем потеплеет до 19 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».

Лето вернется в Челябинск на День города
Лето вернется в Челябинск на День города
Фото:

В 2025 году Челябинск отметит свой 289-й день рождения масштабной праздничной программой, которая стартует 30 августа и завершится 20 сентября. Впервые за много лет основные торжества пройдут именно в официальный день основания Челябинска — 13 сентября. Жителей и гостей города ожидают концерты с участием российских звезд, фестивали, модные показы и спортивные состязания.

Ранее синоптики «Гисметео» давали негативный прогноз погоды на День города. Метеорологи обещали челябинцам в праздничные дни дождливую погоду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей и гостей Челябинска синоптики предупредили о заметном потепление в дни празднования 289-летия города, которое состоится 12 и 13 сентября. Это следует из данных сервиса «Гисметео». «В пятницу, 12 сентября, будет ясно и солнечно. Температура воздуха прогреется до 18 градусов. В субботу, 13 сентября, в главный день торжеств, будет малооблачно, а днем потеплеет до 19 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео». В 2025 году Челябинск отметит свой 289-й день рождения масштабной праздничной программой, которая стартует 30 августа и завершится 20 сентября. Впервые за много лет основные торжества пройдут именно в официальный день основания Челябинска — 13 сентября. Жителей и гостей города ожидают концерты с участием российских звезд, фестивали, модные показы и спортивные состязания. Ранее синоптики «Гисметео» давали негативный прогноз погоды на День города. Метеорологи обещали челябинцам в праздничные дни дождливую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...