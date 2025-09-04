Жителей и гостей Челябинска синоптики предупредили о заметном потепление в дни празднования 289-летия города, которое состоится 12 и 13 сентября. Это следует из данных сервиса «Гисметео».
«В пятницу, 12 сентября, будет ясно и солнечно. Температура воздуха прогреется до 18 градусов. В субботу, 13 сентября, в главный день торжеств, будет малооблачно, а днем потеплеет до 19 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов на сайте «Гисметео».
В 2025 году Челябинск отметит свой 289-й день рождения масштабной праздничной программой, которая стартует 30 августа и завершится 20 сентября. Впервые за много лет основные торжества пройдут именно в официальный день основания Челябинска — 13 сентября. Жителей и гостей города ожидают концерты с участием российских звезд, фестивали, модные показы и спортивные состязания.
Ранее синоптики «Гисметео» давали негативный прогноз погоды на День города. Метеорологи обещали челябинцам в праздничные дни дождливую погоду.
