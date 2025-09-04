04 сентября 2025

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбиты около 10 БПЛА

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили около 10 беспилотных летательных аппаратов на территории Воронежской области. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. 

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале. 

Глава региона также добавил, что в Бутурлиновском и Россошанском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом режим опасности атаки беспилотников в целом по области продолжает действовать.

Атаки беспилотников на Воронежскую область фиксируются не впервые. Ранее в августе дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уже уничтожили около пяти БПЛА, в результате чего был ранен сотрудник железнодорожной станции и повреждена инфраструктура.

