Гусев раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронежскую область

В Воронежской области дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили около пяти беспилотников, атаковавших три района региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены еще около пяти БПЛА», — подчеркнул Гусев. Об атаке ВСУ он сообщил в своем telegram-канале.
По словам главы региона, в результате падения обломков беспилотника был ранен монтер железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу.
Падение фрагментов БПЛА привело к повреждению линии электропередачи на железнодорожной станции, что вызвало задержку движения нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению электроснабжения.
Кроме того, в том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка, на месте работают пожарные расчеты. В отдельном муниципалитете продолжается ликвидация возгорания газовой трубы.
Угроза атаки беспилотников сохраняется сразу в трех муниципалитетах Воронежской области. В регионе продолжает действовать режим опасности воздушной атаки.
Ранее украинский беспилотник сбили около 17:00 по московскому времени 16 августа. После было сбито еще несколько аппаратов противника. Утром 17 августа стало известно, что из-за падения обломков уничтоженных беспилотников остекление нескольких квартир жилого дома в Воронеже было повреждено.
