04 сентября 2025

Трое детей погибли при пожаре в свердловском селе

Площадь пожара составила 60 квадратных метров
Площадь пожара составила 60 квадратных метров

В ДНТ «Златобор» (село Логиново Свердловской области) в результате пожара в дачном доме погибли трое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«В момент пожара в доме находилась семья: родители и 7 детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли», — в telegram-канале ведомства. 

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. На месте трагедии работают психологи МЧС.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. По факту трагедии белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку.

