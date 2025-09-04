Трое детей погибли при пожаре в свердловском селе

В ДНТ «Златобор» (село Логиново Свердловской области) в результате пожара в дачном доме погибли трое детей. Трагедия произошла в ночь на 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В момент пожара в доме находилась семья: родители и 7 детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных: трое детей в больнице. К сожалению, другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли», — в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. На месте трагедии работают психологи МЧС.
Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. По факту трагедии белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку.
