Байдену вырезали куски кожи из-за раковых клеток

Экс-президент США Джо Байден в очередной раз прошел хирургическое вмешательство по удалению злокачественных кожных образований. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Байден прошел процедуру удаления раковых клеток с кожи. Врачи применили так называемую операцию Моса, которая считается одним из основных методов терапии наиболее часто встречающихся видов рака кожи», — сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя экс-президента.
Отмечается, что Байден хорошо восстанавливается после процедуры. В марте 2023 года он уже делал операцию по удалению злокачественного образования.
Ранее Байден во время лечения от рака продал права на свои президентские мемуары. Их получило издательство Hachette Book Group за аванс в размере около 10 миллионов долларов. Другая книга экс-президента США стала бестселлером и была посвящена отношениям Байдена с сыном Бо, скончавшимся от рака мозга в 2015 году.
