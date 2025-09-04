04 сентября 2025

Федерация альпинизма поспорила с Боней, заявившей о гибели пермской альпинистки Наговициной

В ФАР не согласились с Викторией Боней по поводу гибели альпинистки Наговициной
Федерация альпинизма России не согласна с Боней по поводу пермской альпинистки
Федерация альпинизма России не согласна с Боней по поводу пермской альпинистки Фото:
Россиянка застряла на горе в Киргизии

В Федерации альпинизма России (ФАР) не согласились с выводами телеведущей Виктории Бони о гибели пермской альпинистки Натальи Наговициной, пропавшей на пике Победы в Киргизии. Соответствующее заявление сделал вице-президент организации Александр Пятницин после запуска дрона, который снял палатку спортсменки. Он подчеркнул, что мнение Бони не подтверждается официальными фактами.

«Это ее частное мнение, но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации. Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — заявил Пятницин, передает RG.RU.

Ранее Виктория Боня приняла участие в поисковой операции: по ее инициативе к вершине был запущен дрон, который 2 сентября снял на видео палатку пропавшей альпинистки. На момент облета признаков жизни внутри палатки обнаружено не было. После анализа этих кадров Боня публично заявила, что Наговицина «упокоилась с миром» и выразила соболезнования родным.

